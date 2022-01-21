أحمد خميس



أبلغ مصدر أمني «الأنباء» بأن الإدارة العامة للمرور قررت إبعاد 11 مركبة رياضية خليجية بعد ضبطها تمارس الاستهتار والرعونة داخل البلاد، وهي تحمل الأرقام الخليجية، كما تم إخطار السلطات الخليجية بالأسباب التي دعت السلطات الكويتية الى إبعاد تلك المركبات.



وبحسب مصدر أمني، فإن هذا الإجراء سوف ينطبق على جميع المركبات التي يتم ضبطها وهي تحمل لوحات خليجية، لافتا الى ان الموقوفين مع هذه المركبات تم تطبيق الإجراءات القانونية بحقهم، كما جرى احتجاز تلك المركبات داخل كراج الحجز لمدة شهرين، حيث يتكفل المخالف بكل الرسوم الى جانب المخالفات المحررة.



يشار إلى ان قطاع المرور يقوم بشكل دوري بشن حملات مرورية للحد من ظاهرة الاستهتار، كما استهدفت حملات مرورية كراجات تستخدم في تصليح مركبات المستهترين، وجرى تحرير مخالفات لتلك الكراجات وإغلاق بعضها إداريا.