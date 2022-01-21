الارتفاع التدريجي لقيمة الملكيات منذ بداية العام يشير للنزعة الشرائية للأجانب بأسهم «الكبار»



شريف حمدي



تزامناً مع مرحلة بناء المراكز الاستثمارية الجديدة استعدادا لمرحلة الكشف عن النتائج الختامية للعام المالي المنقضي مؤخرا، جنحت تعاملات الأجانب للشراء على الأسهم المدرجة بالسوق الأول خلال الأسبوع الحالي، حيث رفع الأجانب نسب ملكياتهم في أسهم 11 شركة، مقابل البيع في أسهم 7 شركات، فيما استقرت التعاملات على أسهم 7 شركات أخرى.



ووفقاً لإحصائية البورصة حول نسب الملكيات الأجنبية في السوق الأول بتاريخ 19 الجاري، بلغت قيمة ملكيات الأجانب 5.3 مليارات دينار، ارتفاعا من 5.2 مليارات الأسبوع الماضي، علما أن قيمة ملكيات الأجانب بالسوق الأول بلغت 5.1 مليارات دينار بنهاية تعاملات الأسبوع الأول من العام الحالي، ويشير ارتفاع القيمة تدريجيا إلى النزعة الشرائية للأجانب لأسهم هذا السوق الذي يضم أكبر الشركات المدرجة ببورصة الكويت.



وارتفعت ملكية الأجانب في بنك الكويت الدولي «KIB» بنسبة 0.05% لتصل النسبة إلى 5.15% بقيمة إجمالية 13.1 مليون دينار، كما ارتفعت في بنك برقان بنسبة 0.03% لتصل إلى 2.63% بقيمة 21.9 مليون دينار.



وارتفعت في شركة الاستثمارات الوطنية بـ 0.15% ليصل إجمالي النسبة إلى 5.92% بقيمة 12.1 مليون دينار، وارتفعت كذلك في شركة المباني بـ 0.02% بإجمالي 140.01% بقيمة 126.9 مليون دينار، كما ارتفعت ملكية الأجانب في شركة الصناعات بـ 0.01% بنسبة مجمعة 7.26% بقيمة 31.3 مليون دينار.



كما ارتفعت الملكية في شركة بوبيان للبتروكيماويات بـ 0.01% بإجمالي 6.61% بقيمة 32.6 مليون دينار، وفي شركة القرين بـ 0.01% بنسبة إجمالية 3.69% بقيمة 15.3 مليون دينار، وعزز الأجانب ملكياتهم أيضا في شركة هيومن سوفت بـ 0.45% بنسبة إجمالية 40.6% بقيمة 159.4 مليون دينار.



ورفعوا النسبة في بنك أهلي متحد البحرين بـ 0.04% بإجمالي وصل إلى 55.86% بقيمة 1.6 مليار دينار وهي القيمة الأعلى بين الشركات المدرجة بالسوق الأول، وارتفعت النسبة في شركة ميزان بـ 0.03% بإجمالي 5.57% بقيمة 10.3 ملايين دينار، وارتفعت كذلك في شركة شمال الزور بـ 0.01% لتصل النسبة إلى 1.71% بقيمة 4.2 ملايين دينار.



وفي المقابل، باع الأجانب نسبة 0.01% في سهم بيت التمويل الكويتي بيتك لتصل النسبة إلى 10.41% بقيمة 797.9 مليون دينار، وتراجعت في بنك الخليج بنسبة 0.11% لتصل إلى 12.50% بقيمة 115 مليون دينار، وتراجعت في شركة المشاريع بـ 0.02% لتصل إلى 1.99% بقيمة 6.6 ملايين دينار.



كما تراجعت في شركة الامتياز بـ 0.01% لتصل إلى 3.78% بقيمة 5.3 ملايين دينار، وفي شركة زين بـ 0.02% لتصل النسبة إلى 12.57% بقيمة 324.1 مليون دينار، كما تراجعت في بنك وربة بـ 0.01% لتصل إلى 4.34% بقيمة 24.6 مليون دينار، وتراجعت ملكيات الأجانب في شركة بورصة الكويت بـ 0.01% بإجمالي 7.82% بقيمة 5.3 ملايين دينار.



واستقرت ملكيات الأجانب في الوطني عند 20.95% بقيمة 1.574 مليار دينار، واستقرت في بنك بوبيان عند 5.26% بقيمة 137.9 مليون دينار، وفي شركة عقارات الكويت عند 1.51% بقيمة 2.6 مليون دينار.



واستقرت النسبة في شركة أجيليتي عند 11.32% بقيمة 250.4 مليون دينار، وفي شركة الكابلات عند 1.83% بقيمة 3.4 ملايين دينار، وفي شركة الافكو عند 1.56% بقيمة 3.2 ملايين دينار، إضافة إلى ذلك استقرت ملكيات الأجانب في شركة المتكاملة عند 3.84% بقيمة 3.2 ملايين دينار.