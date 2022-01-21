مصطفى صالح



كشفت بيانات رسمية، اطلعت عليها «الأنباء»، عن أن الكويت نجحت في الحصول على ثقة المستثمرين الأجانب، حيث جاءت الاستثمارات الهولندية المباشرة في الكويت في المرتبة الأولى بقيمة بلغت 413.65 مليون دينار لتستحوذ على 38% من إجمالي حجم الاستثمار البالغ نحو مليار دينار بنهاية العام المالي الماضي. وأظهرت البيانات ان الصين جاءت في المرتبة الثانية من حيث اجمالي حجم الاستثمار المباشر في الكويت بقيمة بلغت 126.35 مليون دينار لتستحوذ على 12%، وبالتالي بلغ حجم استثمارات الشركات الهولندية والصينية المباشرة في الكويت نحو 540 مليون دينار. وقالت إن كندا جاءت في المرتبة الثالثة باستثمارات بلغت 102.5 مليون دينار لتستحوذ على نسبة 10%، وإسبانيا في المرتبة الرابعة بـ91.3 مليون دينار، وجزر العذراء البريطانية الخامسة بـ88.25 مليون دينار.