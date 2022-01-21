أحمد مغربي



كشفت بيانات رسمية صادرة عن مؤسسة البترول الكويتية أن عدد العاملين في القطاع النفطي يبلغ 21.4 ألف موظف على سلم الرواتب الموحد في المؤسسة وشركاتها التابعة، وذلك حتى نهاية مارس 2021.



وجاء في البيانات، التي حصلت عليها «الأنباء» ان أعداد القوى العاملة في القطاع النفطي تنخفض بنحو 2279 موظفا عن الهيكل التنظيمي للموازنة المعتمدة للقطاع النفطي عن السنة المالية الماضية والمحدد عند 23.68 ألف موظف، ما يعني ان هناك شواغر وظيفية عديدة في القطاع النفطي لابد من شغلها خلال الفترة المقبلة، وتتركز تلك الشواغر في شركتي نفط الكويت بواقع 823 وظيفة وشركة البترول الوطنية الكويتية بواقع 783 وظيفة.

وبالنسبة للقوى العاملة الفعلية في القطاع النفطي فإنها تتركز في شركة نفط الكويت بواقع 11.36 ألف موظف وشركة البترول الوطنية بنحو 6 آلاف وظيفة، والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) بنحو 1205 وظائف والشركة الكويتية لنفط الخليج بواقع 761 وظيفة وشركة ناقلات النفط بواقع 622 وظيفة، أما عدد العاملين في شركة صناعة الكيماويات البترولية فيبلغ 328 موظفا، وشركة كوفبيك (المكتب الرئيسي) فيبلغ عدد العاملين فيه 229 وظيفة.



وتبلغ معدلات التكويت الفعلية في القطاع النفطي ما نسبته 87.7% (نحو 18.7 ألف موظف كويتي)، وتبلغ نسبة الوافدين في القطاع ما نسبته 12.3% (نحو 2639 موظفا)، وينفرد المكتب الرئيسي لمؤسسة البترول الكويتية بأعلى نسبة تكويت تبلغ 99.9% تليها شركة البترول الكويتية العالمية (مكتب الكويت) بنسبة 98%، أما نسب التكويت في نفط الكويت فبلغت 84% والبترول الوطنية ما نسبته 89.4%.



تجدر الإشارة الى ان حركة التوظيف الجديدة للقطاع النفطي تأتي متواكبة بشكل كامل مع استراتيجية مؤسسة البترول المعتمدة حتى عام 2040.