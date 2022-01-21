أحمد مغربي



أصدرت شركة نفط الكويت أكبر حركة تدوير وتنقلات وترقيات شملت نحو 40 رئيس فريق ومدير وكبير اختصاصي وذلك خلال العام الحالي 2022.

وجاء في التعميم، الذي حصلت عليه «الأنباء» والصادر من قبل الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت عماد سلطان، ان الترقيات سيتم العمل بها اعتبارا من يوم الأحد 23 يناير 2022.

وجاء في القرار ان د.محمد محمد القلا أصبح كبير اختصاصيين ويكون مسؤولا أمام رئيس دائرة الهيئة الطبية، وسيتم تعيين رئيس فريق عمل الجراحة في وقت لاحق.



وفي مجموعة العلاقات العامة والاعلام تم تعيين خالد غلوم الفيلكاوي رئيسا لفريق عمل العلاقات المحلية، واصبح حسن محمد الشمري رئيسا لفريق عمل خدمات المجتمع، وأصبحت هديل أسد تقي رئيسا لفريق عمل الاسكان.



وتم تعيين محمد مبارك القحطاني رئيسا لفريق عمل المشاريع الكبرى II، وتعيين خالد راضي المزيد رئيسا لفريق عمل المشاريع الكبرى IV، وتعيين طلال خالد المطيري رئيسا لفريق عمل المشاريع الكبرى VIII، وتم تعيين نجيب مصطفى الزيد رئيسا لفريق عمل مشاريع تأهيل التربة I.



وفي مجموعة مشاريع الأحمدي، تم تعيين عبداللطيف عبدالعزيز شعبان رئيسا لفريق عمل المشاريع المشتركة III.



وفي مجموعة الخدمات الصناعية، أصبح سيف سعد الرشيدي مديرا لمجموعة الخدمات الصناعية. وأصبح سعد حمد العجمي رئيسا لفريق عمل عمليات النقل، كما اصبح حزام محسن العجمي رئيسا لفريق عمل صيانة المعدات الثقيلة، وسيتم تعيين مدير مجموعة الخدمات المساندة للمشاريع في وقت لاحق.



كما تم تعيين نواف صالح الاثري رئيسا لفريق عمل المقاييس ويكون مسؤولا أمام مدير مجموعة الخدمات المساندة للمشاريع. وتم تعيين امين حسن الخباز رئيسا لفريق عمل ادارة المشاريع I (شمال الكويت)، كما اصبح ثامر راشد الرشود رئيسا لفريق عمل الصيانة (الصابرية/ بحرة)، وأصبح هايف خالد العجمي رئيسا لفريق عمل مناولة المياه (شمال الكويت)، كما اصبح راشد فهد الدوسري رئيسا لفريق عمل الصيانة (الروضتين)، كما اصبح خالد حبيب الصخي رئيسا لفريق عمل مساندة الصيانة والاعتمادية (شمال الكويت)، وأصبح عبدالله عبدالكريم الرباح رئيسا لفريق عمل تطوير حقول النفط الثقيل (شمال الكويت)، وأصبح عبيد منسي الشمري رئيسا لفريق عمل الدراسات المكمنية (النفط الثقيل).



وفي مديرية غرب الكويت، أصبح عيسى عبدالله الجدي رئيسا لفريق عمل عمليات الخدمات الفنية (غرب الكويت)، وأصبح اسامة سحيم الدبوس رئيسا لفريق عمل الصيانة (غرب الكويت)، وتم تعيين عبدالعزيز ناجم الناجم رئيسا لفريق عمل ادارة المشاريع II (غرب الكويت)، كما تم نقل فريق عمل تطوير العاملين الفنيين في العمليات الى مديرية غرب الكويت، ويستمر عيسى هادي الديحاني رئيسا لفريق عمل تطوير العاملين الفنيين في العمليات، وأصبح فلاح عبيد شلوان رئيسا لفريق عمل صيانة التصدير.

كما أصبحت فاطمة جاسم المحميد رئيسا لفريق عمل ادارة الاتفاقية المطورة للخدمات الفنية (جنوب وشرق الكويت) وتكون مسؤولة امام نائب الرئيس التنفيذي (جنوب وشرق الكويت)، واصبح حمد سعود العجمي رئيسا لفريق عمل مناولة المياه (جنوب وشرق الكويت)، وسيتم تعيين رئيس فريق عمل تخطيط الانتاج والريادة في وقت لاحق.



وأصبح احمد محمد النقي رئيسا لفريق عمل تطوير الحقول I (شرق الكويت) ويكون مسؤولا امام مدير مجموعة تطوير الحقول (جنوب وشرق الكويت)، وتم تعيين فيصل رضا اسماعيل رئيسا لفريق عمل الصيانة (شرق الكويت) I، وتم تعيين انور فهد الخالدي رئيسا لفريق عمل ادارة المشاريع II (جنوب وشرق الكويت)، واصبح ناصر فالح الهاجري رئيسا لفريق عمل مساندة الصيانة والاعتمادية (جنوب وشرق الكويت) ويكون مسؤولا امام مدير مجموعة مساندة العمليات، وتم نقل فريق عمل تطوير العمالة الفنية الى مديرية الغاز والابتكار، واصبح مشاري محمد العوضي رئيسا لفريق عمل الحلول الجيولوجية والجيوفيزيائية.



وتمت اعادة تسمية فريق عمل التقييم الاستكشافي III ليصبح فريق عمل التقييم الاستكشافي البحري، واصبح جراح محمد الجناعي رئيسا لفريق عمل التقييم الاستكشافي البحري.



ومن مجموعة تطوير حقول الغاز، اصبح رياض علي العنزي رئيسا لفريق عمل تطوير العمالة الفنية ويكون مسؤولا امام مدير مجموعة تطوير حقول الغاز، واصبح محمد جمال البشارة رئيس فريق عمل العمليات الجوراسية، وأصبح داود سليمان كمال رئيسا لفريق عمل تعزيز استخراج الموارد الهيدروكربونية ويكون مسؤولا امام مدير مجموعة الابتكار والتكنولوجيا، كما اصبح فيصل سعد الجابر رئيسا لفريق عمل الامن (الاحمدي)، واصبح ثامر متعب الهذال رئيسا لفريق عمل الامن (شمال وغرب الكويت)، وتم تعيين جاسم عيسى المرزوق رئيسا لفريق عمل الامن (جنوب وشرق الكويت).



ومن مجموعة الإطفاء، اصبح شجاع محمد العتيبي رئيسا لفريق عمل الاطفاء (جنوب وشرق الكويت)، وأصبح طارق جواد الصراف رئيسا لفريق عمل الاطفاء (الخدمات المساندة)، واصبحت ريما عبدالله العوضي رئيسا لفريق عمل التخطيط والمساندة، وأصبح صلاح عبدالله عبدالملك رئيسا لفريق عمل التأكد من الجودة.