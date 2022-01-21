أحمد مغربي



أصدر الرئيس التنفيذي بالوكالة في الشركة الكويتية لنفط الخليج عماد سلطان تعميما إداريا يقضي بترقية مدير ورئيسي فريق.



وجاء في التعميم، الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أنه تم تعيين عبدالعزيز الصالح في منصب مدير مجموعة مشاريع الحساب الأحادي، ويكون مسؤولا أمام نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الفنية والتجارية.



واشتمل التعميم على ترقية شعيب الشعيبي إلى منصب رئيس فريق عمل مشاريع الحساب الأحادي في الخفجي، ويكون مسؤولا أمام مدير مجموعة مشاريع الحساب الأحادي.



وفي إدارة المخاطر، أصبح وليد الصراف رئيسا لفريق عمل الصحة والسلامة والأمن والبيئة، ويكون مسؤولا أمام مدير مجموعة إدارة المخاطر.

وفي مجموعة إدارة الأصول (الوفرة) سيتم تعيين رئيس فريق عمل المشاريع في وقت لاحق، وفي مجموعة إدارة الأصول (الخفجي) سيتم تعيين رئيس فريق عمل المشاريع والمرافق (الخفجي) في وقت لاحق.