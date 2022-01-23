صنفت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة متحورا متفرعا من أوميكرون رسميا على أنه «متحور قيد التحقق»، بحسب ما نقلت صحيفة «إندبندنت» عن وكالة الأمن الصحي.



ونقلت الصحيفة عن الوكالة قولها إنه سيتم إجراء مزيد من الاختبارات لمتحور BA.2، لتحديد خصائصه، ومعرفة تأثيره على الوضع الوبائي في بريطانيا خلال الأسابيع المقبلة.



وقالت د.ميرا تشاند، المسؤولة في الوكالة: «من طبيعة الفيروسات أن تتطور وتتحور، لذلك من المتوقع أن نستمر في رؤية متحورات جديدة تظهر». وأضافت: «تسمح لنا المراقبة الجينية المستمرة باكتشاف هذه المتحورات، ومعرفة مدى تأثيرها وخطورتها».



الى ذلك، صنفت بكين امس مجمعا سكنيا في حي فنغتاي كمنطقة عالية الخطورة لكوفيد-19، حسبما أفادت سلطات الصحة المحلية في مؤتمر صحافي. وقال لي آنغ نائب مدير لجنة الصحة ببلدية بكين، إنه تم تعديل تصنيف مجمع وانليويوان من منطقة متوسطة الخطورة إلى منطقة عالية الخطورة بعد تسجيل إجمالي 8 حالات إصابة مؤكدة محلية العدوى بكوفيد-19 منذ 14 يوما وحتى ظهر امس. ويوجد بالمدينة الآن منطقة واحدة عالية الخطورة ومنطقة أخرى متوسطة الخطورة لكوفيد-19.



من ناحية اخرى، دعا وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ إلى الإبقاء على الإجراءات الحالية لمكافحة كورونا.



وفي رده على سؤال حول ما إذا كان سيتم تشديد الإجراءات، قال لاوترباخ في تصريحات لصحيفة «راينيشه بوست» الألمانية الصادرة امس: «لا، لا انصح بذلك. أؤيد الإبقاء على التدابير الحالية، أي عدم توسيعها»، محذرا في الوقت نفسه من أن تخفيف الإجراءات سيكون له عواقب فادحة، وقال: «كأننا نصب الزيت على النار ونسرع الموجة».



هذا، وأفادت البيانات الصادرة عن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات بأن ما لا يقل عن نصف سكان ألمانيا حصلوا على الجرعة التنشيطية لتطعيم كورونا.



وأوضح المعهد، امس، أن عدد الحاصلين على هذه الجرعة وصل في الوقت الراهن إلى قرابة 41.7 مليون شخص ما يعادل 50.1% من سكان البلاد.



وفي فرنسا أعطى المجلس الدستوري الضوء الأخضر لفرض قيود شديدة على المواطنين غير المطعمين ضد فيروس كورونا.



وبحسب القانون الذي وافق عليه المجلس بشكل كبير، مساء امس الاول، سوف يستبعد هؤلاء الذين لم يتلقوا التطعيم أو تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا من حصة عادلة من الحياة العامة.



وبناء على هذا القرار سوف تطبق فرنسا جواز التطعيم الذي يوثق وضع تطعيم الشخص أو التعافي.



وسوف يكون جواز مرور التطعيم إلزاميا في المطاعم والحانات والمواقع الثقافية والمنشآت الرياضية وعند ركوب قطارات المسافة الطويلة، على سبيل المثال.