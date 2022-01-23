أعلن متحدث باسم رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد، أن الأخير دخل امس وحدة رعاية القلب بالمعهد الوطني لأمراض القلب.



وفي وقت لاحق، أكدت ابنة رئيس وزراء ماليزيا السابق ان حالة والدها مستقرة بعد خضوعه للعلاج في المعهد الوطني لأمراض القلب. وأضافت مارينا مهاتير أن والدها (96 عاما) قد نقل إلى المستشفى مجددا وخضع للعلاج لمدة يومين بعد إجراء طبي اختياري أوائل يناير الجاري.



وقالت إن زوجته وعائلته يسألون الناس الدعاء له «بالشفاء العاجل والتام».



وهذه المرة الثالثة التي يدخل فيها مهاتير (96 عاما) المستشفى خلال أكثر من شهر بقليل. وكان قد خرج منها بعدما تم وصفه بأنه إجراء طبي اختياري ناجح الأسبوع الماضي.



ولم يذكر المعهد الوطني لأمراض القلب وقتها ما الإجراء الذي خضع له رئيس الوزراء السابق الذي عانى أكثر من مرة من مشاكل بالقلب، بحسب وكالة رويترز.



ودخل مهاتير محمد المستشفى في ديسمبر الفائت وخرج بعدما أبدى الأطباء رضاهم عن نتائج فحوص وصفت بأنها ضرورية.