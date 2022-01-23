اسم الفنان: محمد الشيخ الفارسي

اسم العمل: الجميلة

أبعاد العمل: 100 x 100 سم

المواد المستخدمة: اكريلك على كانفس

سنة الإبداع: 2005

ولد الفارسي في الكويت، وبعد إنهائه الشهادة الثانوية توجه إلى القاهرة في عام 1974، وحصل منها على بكالوريوس الفنون والتربية. وحصل الفنان على عدد من العضويات من جهات مختلفة، منها الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية، والاتحاد العام للفنانين التشكيليين العرب، والرابطة الدولية للفنون في باريس. وشارك الفارسي في معارض الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية الخاصة والعامة منذ عام 1976، بالإضافة إلى عدد من المعارض التشكيلية الجماعية المحلية، ومعارض جماعية في دول مختلفة، كقطر، وعمان، والإمارات، واليابان، وإسبانيا، ويوغسلافيا، والقاهرة، وتونس، والمغرب، وفرنسا. وأقام عددا من المعارض الشخصية منذ عام 1975، وحصل على عدد من الجوائز الفنية كجائزة الشراع الذهبي، والميداليات الذهبية، والدانة الذهبية في معارض 25 فبراير. بالإضافة إلى عدد كبير من شهادات التقدير والمقتنيات من قبل جهات مختلفة بالكويت وخارجها.