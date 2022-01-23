مفرح الشمري



بعد توقفه قسرا بسبب جائحة كورونا، تستعد الهيئة العامة للشباب لانعقاد أعمال الدورة الثالثة عشرة لـ«مهرجان أيام المسرح للشباب» وفق الاشتراطات الصحية الموصى بها من قبل مجلس الوزراء، وذلك خلال شهر مارس المقبل.



وتنظم الهيئة العامة للشباب هذا المهرجان دعما منها لرعاية الشباب مسرحيا وإبراز قدراتهم الفنية وصقل مواهبهم المسرحية وتقديمهم إلى الساحة الفنية بشكل عام، وبهذا أكد رئيس فرقة مسرح الشباب رئيس المهرجان محمد المزعل انه تمت مخاطبة الفرق المسرحية بالكويت الرسمية والخاصة على حد سواء، وذلك للمشاركة في هذا الحدث الشبابي المسرحي الذي يقام ضمن مهرجان «عدسة» والذي يتضمن أيضا تقديم أمسيات موسيقية وحفلات غنائية يحييها عدد من المطربين الشباب في أحد المراكز الشبابية التابعة للهيئة العامة للشباب خلال فترة إقامة المهرجان.



كما أكد المزعل ان الهيئة العامة للشباب قد شكلت اللجنة الفنية المعنية باختيار العروض المسرحية المشاركة بالمسابقة الرسمية، وذلك وفق ما نصت عليه لائحة المهرجان واللجنة تتكون من الكاتب والمخرج المسرحي بدر محارب رئيسا وعضوية كل من المخرج عبدالعزيز صفر والكاتبة تغريد الداود والفنان على الحسيني والمخرج أحمد البناي.



وأشار المزعل إلى ان حرص جميع الفرق المسرحية الأهلية والحكومية والخاصة للمشاركة للمهرجان دليل واضح ان المهرجان حقق أهدافه واستمراريته أمر مطلوب لأنه يعتبر متنفسا إبداعيا للشباب، مشيرا إلى أن المهرجان يمنح 13 جائزة في جميع العناصر المسرحية للفائزين في حفل ختام المهرجان، وذلك بناء على قرارات لجنة التحكيم، مشيرا إلى ان الجديد في هذه الدورة عدم تحديد شعار أو هوية له حتى يتسنى للمخرجين تقديم أعمالهم المسرحية بالشكل الذي يريدونه دون تقييد بشعار أو هوية معينة.



وثمن رئيس المهرجان محمد المزعل الدعم الكبير من المدير العام للهيئة العامة للشباب د.مشعل الشاهين الربيع، لدعمه الكبير لإقامة هذا الحدث الشبابي المسرحي، ومساندته لإظهاره بالصورة المشرفة للحركة المسرحية الشبابية الكويتية بعد توقفه قسرا بسبب جائحة كورونا.