بيروت - بولين فاضل



شاركت الممثلة والإعلامية اللبنانية ريتا حرب فيديو يرصد حالتها الصحية والنفسية بعد مرور نحو شهرين على حادث السير المروع الذي تعرضت له في تركيا، خلال توجهها إلى موقع تصوير أحد الأعمال الدرامية. وكتبت حرب عبر حسابها الرسمي في «انستغرام»: «اليوم ذكرى شهرين على الحادث، اليوم صار عمري شهرين، الناس بالعادة بتحتفل بعيد ميلادها كل ما كبرت سنة، أنا من تاريخ الحادث وقفت عد وبعتبر حالي خلقت من جديد».



وكانت ريتا قد خضعت لعمليات جراحية عدة في أنحاء مختلفة من جسمها، وقالت في تصريحات إعلامية: «أنا تعرضت لكسور كثير من جهة الشمال بجسمي، وخضعت لعملية في وجهي، وحاليا في كذا كسر وشرائح تيتانيوم ومسامير في رجلي، وما بقدر أدوس عليها، بعدني في السرير، وبعمل علاج طبيعي كل يوم وتحت المراقبة».