توفي المخرج السوري القدير بسام الملا، أمس السبت، عن عمر ناهز 66 عاما، ونعته نقابة الفنانين في سورية، وكتبت على صفحتها في «فيسبوك»: «فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم وفاة الزميل الفنان القدير بسام الملا، وسنوافيكم لاحقا بمواعيد الدفن والعزاء».



وبسام الملا من مواليد (فبراير 1956)، وينتمي إلى عائلة فنية عريقة، فوالده الممثل أدهم الملا، وأشقاؤه المخرجان مؤمن وبشار الملا والممثل مؤيد الملا، وولداه أدهم وشمس الملا، اللذان شاركا كممثلين في مسلسل «باب الحارة».



ويعتبر الملا من أبرز المخرجين في تاريخ الدراما السورية، وقام بإخراج مسلسل البيئة الشامية السوري الأكثر شهرة «باب الحارة،»، والذي تابعه الملايين في الوطن العربي، كما حصدت أعماله العديد من الجوائز كالجائزة الذهبية في مهرجان القاهرة عن مسلسلي «أيام شامية» و«العبابيد»، وجائزة أحسن إخراج عن الجزء الأول من مسلسل «باب الحارة» في مهرجان التلفزيون العربي بتونس العام 2007.



وبمجرد انتشار خبر الوفاة، تصدر اسم بسام الملا حديث الناس برسائل الوداع واستذكار لأعماله التي تركت أثرا على جمهور الوطن العربي. وكانت سلاف فواخرجي من أول المعزين، حيث شاركت بتغريدة عبر «تويتر»، كتبت فيها: «الرحمة لروح المخرج الكبير بسام الملا، خالص العزاء لعائلته وأصدقائه ومحبيه»، كما ودعه عدد كبير من نجوم سورية ومنهم قصي خولي، سلافة معمار، باسم ياخور، شكران مرتجى، أمل عرفة، مصطفى الآغا، ليليا الأطرش وغيرهم.