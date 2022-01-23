بشار جاسم



من أشعار الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، يجدد الفنان عيضة المنهالي تعاونه معه بأغنية جديدة حملت عنوان «وينك»، تصدى لتلحينها وغنائها المنهالي نفسه، وتولى عملية التوزيع الموسيقي حسام كامل، ومكس وماستر م.جاسم محمد، متسائلا في كلمات الأغنية: «وينك.. ماشفت أنا عينك، وينك.. مشتاق أنا وينك، غايب عن الأحباب، وتخفي الأسباب، وينك يا حبيبي وينك، هجرك.. ما نحتمل هجرك، عذرك.. ما قلت لي عذرك». وقد طرح العمل «وينك» ضمن فيديو «ممنتج» جميل، وقد عرضه عيضة المنهالي عبر قناته الخاصة والرسمية في موقع «يوتيوب».