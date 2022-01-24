كرم نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان الكويتي صلاح المضف، إيلاف أشكناني على حصولها على شهادة Lean Six Sigma Black Belt. وهنأها على هذا الإنجاز الذي سيعود بالنفع على الإدارة بشكل خاص وعلى بنك الائتمان الكويتي بشكل عام.



كما أن شهادة Lean Six Sigma Black Belt عبارة عن منهجية معينة لحل المشكلات وتطوير جودة الأعمال داخل المؤسسة والهدف الأساسي من هذه الشهادة هو تمكن الافراد من تطوير العمليات داخل المؤسسة واستكشاف الأخطاء وتقليلها لأقصى حد ممكن ويقوم النظام على تعريف المشكلات وقياسها ومن ثم تحليلها للتعرف الى أسبابها ومحاولة حلها. وأوضحت المتحدثة الرسمية لبنك الائتمان الكويتي حباري الخشتي أن المدير العام لبنك الائتمان أشاد بجهودها، وتلقت كل الدعم والتشجيع من قبل الإدارة العليا.



من جانب آخر، أكدت أن الكفاءات الكويتية العاملة في البنك موضع اعتزاز للجميع، وأن الشباب الكويتي كان دائما عند حسن الظن به بوصفه جزءا أصيلا وأساسيا في منظومة تطوير وتحديث آليات العمل.