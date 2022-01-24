بشرى شعبان



كشف مصدر مسؤول بالهيئة العامة للقوى العاملة، عن ان وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي سيعقد اجتماعا اليوم مع الهيئة العامة للقوى العاملة لبحث تعديلات قرار عدم التجديد لمن بلغ الـ 60 عاما من حملة الشهادة الثانوية وما دون. وتوقع المصدر ان يتم اعتماد التعديل خلال الاجتماع ويصدر القرار ويبدأ العمل به فور نشره بالجريدة الرسمية خلال أسبوع. وبالنسبة لتحديد رسوم تجديد إذن العمل، بين المصدر ان هناك أكثر من رأي حول الرسوم، لاسيما التأمين الصحي، مشددا على انه سيتضح خلال الاجتماع اعتماد 500 دينار رسوماً أو تخفيضها.