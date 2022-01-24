سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم - سلطان العبدان



حسم التعهد الحكومي بالموافقة على الاقتراح بقانون لزيادة رأسمال بنك الائتمان مسار جلسة غد الخاصة، والتي من المقرر خلالها مناقشة وإقرار الاقتراحات بقوانين الخاصة بالقضية الإسكانية والمقدم من قبل عدد من النواب الذين ربطوا تمرير تلك القوانين بتعاونهم مع الحكومة خصوصا فيما يتعلق بالتصويت على طلب طرح الثقة بنائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، والمقرر بعد غد الأربعاء في جلسة خاصة أيضا. ومع ثبوت إصابة 3 من النواب بـ «كورونا» أحدهم من مقدمي طلب طرح الثقة بالوزير «الصيفي الصيفي»، تتصاعد فرص عبور الحكومة استجواب «الدفاع» بتزايد مؤيدي تجديد الثقة في الوزير خصوصا بعد إعلان النائب مبارك الخجمة امس رسميا انه بعد الاستماع الى الاستجواب وردود الوزير «أعلن تجديد الثقة» بعيدا عن العاطفة والاندفاع السياسي غير المبرر، «حيث ان الوزير استطاع تفنيد جميع المحاور بشكل واضح. وتعطي نتائج جلسة الغد التي قدم النواب د.عبدالعزيز الصقعبي ود.حمد المطر وفايز الجمهور وعبدالله المضف وبدر الحميدي ود.محمد الحويلة ومساعد العارضي ومهلهل المضف وأسامة الشاهين ود.صالح المطيري طلب عقدها، من خلال إقرار القوانين الإسكانية بالإضافة إلى صدور «فتوى المرأة» تاليا لدخولها الجيش، دافعا قويا وحاسما لـ 5 نواب لإعلان تأييد وزير الدفاع،



3 من «حدس» ود.محمد الحويلة ود.صالح المطيري، على اعتبار انتفاء ما من شأنه تأييد طرح الثقة من الناحية الشرعية والشعبية. وأمس، قال رئيس اللجنة الإسكانية النائب فايز الجمهور، إن الحكومة تعهدت على لسان وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد بعد اجتماعه بأعضاء اللجنة بالتعاون والموافقة على الاقتراح بقانون بزيادة رأسمال بنك الائتمان «الاقتراح ينص على الزيادة إلى



3 مليارات و750 مليونا»، والذي سيعرض في الجلسة الخاصة المقرر عقدها غدا، بالإضافة إلى بعض القرارات الحكومية الأخرى التي سيعرضها وزير المالية في الجلسة، والتي من شأنها زيادة سيولة بنك الائتمان. وأمس، أيضا قدم



10 نواب طلبا لعقد جلسة خاصة لمناقشة الإجراءات الخاصة بالاشتراطات الصحية وقيود السفر بشأن وباء كورونا وتوصيات اللجنة العليا لمواجهة الوباء، وذلك يوم الأحد الموافق 30 الجاري.

أقرأ أيضاً:-