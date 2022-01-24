عادل الشنان

قام فريق من المؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس بجولة تفقدية على بعض المصانع المعتمدة التي تتعامل معها «السكنية» لتوفير المواد الإنشائية للمشاريع في منطقة الشعيبة الصناعية للاطلاع عن كثب على السعة وخطوط الإنتاج ومدى الالتزام بمعايير الجودة العالمية التي تشترطها المؤسسة في المواد المستخدمة بمشاريعها الإنشائية.



وجاءت الجولة من منطلق حرص المؤسسة على الدعم الكامل للمواطنين المقبلين على بناء قسائمهم من حيث توفير المواد الإنشائية ذات الجودة العالية، والتي تتبعها رقابة مشددة أثناء عمل المشروع، والمتابعة الدورية لسير خطة المشروع، ليتسلم المواطن قسيمته على الوجه الأمثل.