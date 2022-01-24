دعت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس المواطنين للتقديم على فرص وظيفية للعمل في الفرق الميدانية بالإدارة العامة للإحصاء.



وأضافت الفارس، في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: استمرارا في نهج تمكين كوادرنا الوطنية، نضع بين أيديكم دعوة لأخواتي وإخواني المواطنين للتقديم على الفرص الوظيفية بفرق العمل الميدانية بالإدارة المركزية للإحصاء.



وأوضحت أن الهدف من هذه الخطوة هو إثراء العمل وتطويره ومنح ‏فرص عمل «إضافي» بنظام المكافأة للكويتيين من طلبة وموظفين ومتقاعدين للعمل، مشيرة إلى أن العمل سيكون بعد أوقات الدوام الرسمي والتسجيل عبر موقع الإدارة المركزية للإحصاء.