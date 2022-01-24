أعلنت الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (كوفبك) أن شركتها التابعة «كوفبك إندونيسيا» قد حققت اكتشافا بحريا مهما للغاز والمكثفات في قطاع أنامباس البحري في إندونيسيا.



وقالت الشركة في بيان صحافي إن هذا الإنجاز تحقق عبر التنقيب والحفر الناجح لبئر Anambas-2X في مياه يبلغ عمقها 288 قدما بينما بلغ عمق البئر 10.509 أقدام، ويمثل هذا الإنجاز أول اكتشاف بحري لكوفبك كمشغل، كما يبرز إمكانيات كوفبك كمشغل ناجح في مجال النفط والغاز بما يتماشى مع استراتيجية الشركة لعام 2040.



وفي هذا السياق، صرح الرئيس التنفيذي بالوكالة للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح بأن «هذا الاكتشاف الناجح يبرز إمكانيات كوفبك كمشغل متميز في مجال الاستكشافات البحرية، كما يعد برنامج التعميق والتقييم الذي تم تنفيذه في هذا القطاع أحد الأمثلة الصريحة على عزم وتصميم فريق كوفبك لتعظيم قيمة أصول الشركة».

وأكد الشيخ نواف أنه يشعر «بالفخر تجاه الحرفية العالية التي تميز بها فريق كوفبك والذي ضم خبراء كويتيين قاموا بإدارة منصة الحفر».

وأضاف الشيخ نواف سعود الناصر: «علاوة على ذلك، نفذت كوفبك حملة حفر البئر وفق الخطط الزمنية المعتمدة وبتكلفة أقل من الميزانية المحددة ودون تسجيل أي حوادث».