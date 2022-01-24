الشعيبي: إطلاقنا خدمات رائدة يأتي ضمن استراتيجيتنا لتقديم تجربة رقمية استثنائية لعملائنا



يحرص بنك الكويت الوطني على إثراء التجربة المصرفية لعملائه وتوفير الخدمات والتحسينات التي تلبي احتياجاتهم وتساعدهم على إتمام كافة معاملاتهم بسرعة وسهولة، وفي ذلك الإطار، أضاف الوطني مجموعة جديدة من التحسينات والخدمات إلى برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل.



توفـــــــر الخدمـــات والتحسينات الجديدة للعملاء إتمام التحويلات المالية باستخدام رمز الاستجابـــــة السريعة والاستفادة من مجموعة الأدوات الجديدة في سرعة استعراض برنامج مكافآت الوطني وبرنامج مايلز الوطني وعرض أرصدة الحسابات المصرفيـــــة والبطاقات الائتمانية، وكذلك إمكانية تفعيل البطاقات بكل أنواعها عن طريق خدمة «ويدجيت» Widgets.



التحويلات باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR Code



يعد الوطني أول بنك في الكويت يوفر خدمة إضافة مستفيدين وتحويل الأموال باستخدام برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل باستخدام رمز الاستجابة السريعة QR Code ما يوفر وقت وجهد العملاء في إضافة مستفيدين من بنك الكويت الوطني وإجراء التحويلات بالدينار الكويتي.



تقتصر الخدمة على مستخدمي برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل حيث يمكن للعملاء إنشاء رمز الاستجابة السريعة باستخـدام البرنامـــــج وحفظ الرمز على هواتفهم لاستخدامه بعد ذلك بسهولة كما يمكنهم مشاركة رمز الاستجابة السريعة عن طريق كل التطبيقات على الهاتف.



أدوات جديدة



يوفر بنك الكويت الوطني لأول مرة في الكويت من خلال برنامجه عبر الموبايل أدوات جديدة لعرض أرصدة الحسابات المصرفية وبطاقات الوطني الائتمانية ونقاط برنامج مكافآت الوطني وقائمة بأقرب الفروع وأجهزة السحب الآلي عن طريق «ويدجيت» Widgets.



يمكن لمستخدمي برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل من خلال هواتفهم التي تعمل بنظام تشغيل iOS الوصول إلى تلك الأدوات بسرعة واستخدامها دون الحاجة إلى تسجيل الدخول للبرنامج.

توفر الأدوات الجديدة للعملاء إمكانية استعراض نقاط برنامج مكافآت الوطني بالدينار الكويتي وتحسين التحكم في نفقاتهم وتساعدهم على تحديد فروع وأجهزة السحب الآلي للبنك بسهولة.



تحسين عرض القائمة الجانبية



قام بنك الكويت الوطني بتحسين عرض القائمة الجانبية في برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل بما يمكن مستخدمي البرنامج من استعراض كافة الأدوات والخدمات التي يرغبون في الوصول إليها واستخدامها بسرعة وسهولة.



يمكن للعملاء استخدام التحسينات الجديدة التي تسهم في عرض برنامج مكافآت الوطني وبرنامج مايلز الوطني بطرق سهلة ومختصرة عن طريق تنزيل الإصدار المحدث من برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل.



تفعيل البطاقات



كذلك تمت إضافة خدمة جديدة لبرنامج خدمة الوطني عبر الموبايل تمكن العملاء من تفعيل كافة البطاقات باستخدام البرنامج حيث يحتاج العملاء لتفعيل بطاقاتهم بعد تسلمها. ويشمل ذلك كل بطاقات السحب الآلي والبطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع.



وتعقيبا على إطلاق الخدمات الجديدة، قالت مدير إدارة جودة الخدمة الرقمية في بنك الكويت الوطني هالة الشعيبي: نلتزم بتحديث برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل بشكل مستمر بما يلبي احتياجات عملائنا ويضمن لهم سرعة إنهاء كافة معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان.



وأشارت الشعيبي إلى أن الهدف من الخدمات الجديدة يتمثل بالأساس في مساعدة العملاء على إدارة نفقاتهم بشكل أفضل وتمكينهم من الوصول لكافة خدمات برنامج الوطني عبر الموبايل بسرعة فائقة وطرق مختصرة.



وأضافت: تمثل الخدمات والتحسينات الجديــــدة التي تعد الأولى من نوعها في الكويت جزءا من استراتيجيتنا لمنح عملائنا تجربة مصرفية رقمية رائدة باستخدام برنامج الوطني عبر الموبايل.



وأكدت مواصلة تقديم خدمات جديدة ورائدة تلبي طموحات وتطلعات مستخدمي برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل، خاصة في ظل زيادة اعتماد العملاء على البرنامج بشكل كبير في إتمام كل معاملاتهم.



ويهدف بنك الكويت الوطني من خلال برنامج الوطني عبر الموبايل إلى إتاحة فرصة آمنة للعملاء لإدارة الأموال بكل سهولة وفي أي وقت، حيث يسمح للعملاء القيام بالمعاملات المصرفية المختلفــــة ومنها فتح حساب جديد، الاطلاع على المعاملات التي تمت على الحساب والبــطاقات الائتمانية، الاطلاع على مجموع نقاط مايلز الوطنـــي ونقاط برنامج مكافآت الوطني، سداد مستحقات البطاقات الائتمانيـــة والفواتيــر الإلكترونية المختلـفة، تحديد مواقع فروع الوطنـي ومواقــع أجهزة الوطنـــي للسحـــب الآلي وأجهــــزة الإيداع النقدي في الكويـــت، فضـــلا عن تقديم طلب كشـــف حــساب ودفتـر شيكات وغيرهـــــا من الأمور.



كذلك يتضمن البرنامج العديد من الخدمات الحديثة ومنها إدارة البطاقات أثناء السفر وزيادة الحد الشهري للتحويلات المصرفية، ما يجعل خدمة الوطني عبر الموبايل خير صديق أثناء السفر.



.. وفي تقريره: مستويات التضخم القياسية في العالم.. قد تستمر لفترة أطول من التوقعات



قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن نمو الأجور في الولايات المتحدة مصحوبا بانخفاض معدلات البطالة، قد ساهم في رفع الأسعار استنادا إلى النتائج المتباينة لقراءات عدد من المؤشرات المختلفة بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلك، ومؤشر أسعار المنتجين، ومبيعات التجزئة.



وأدى تدهور معنويات المستهلكين إلى تراجع مبيعات التجزئة ومبيعات التجزئة الأساسية، وكلاهما انخفض بشدة مقارنة بتوقعات السوق بنسبة 1.9% و2.3% على التوالي.

وكشف ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الذي جاءت قراءته أعلى من المتوقع، هذا إلى جانب ارتفاع أقل من المتوقع لمؤشر أسعار المنتجين عن ارتفاع معدل التضخم بصفة عامة، إلا أنه ساهم في الحد من ضغوط الأسعار الأساسية.



ومن جهة أخرى، ظلت الثقة في قطاع الأعمال إيجابية على الرغم من تراجع النشاط الصناعي وفقا لمؤشر إمباير ستيت للتصنيع هذا الشهر على خلفية تزايد الطلب وتراجع ضغوط الأسعار المتوقعة نتيجة لاضطرابات سلسلة التوريد.



ومستقبليا، تقوم الأسواق الآن بتسعير ارتفاع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس المقبل، وأدت الضغوط التي تفرضها الأسواق المالية على الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ تدابير بهذا الشأن إلى ارتفاع عائدات الخزانة إلى أعلى مستوياتها، مما حافظ على قوة الدولار مقابل أقرانه من العملات الرئيسية الأخرى.



بلغ معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة 5.4% في ديسمبر 2021 مقابل 5.1% في نوفمبر، مسجلا بذلك أكبر زيادة منذ 30 عاما، وكشفت البيانات عن أن أكبر العناصر المساهمة في زيادة التضخم كانت أسعار المواد الغذائية والأثاث والسلع المنزلية والمطاعم والفنادق، كما تخطى معدل التضخم بالفعل نمو الأجور، مما تسبب في خلق صعوبات في وضع الأسر لميزانياتها.



وسيواجه المواطنون الآن بعض الضغوط في الكلفة ستكون ناتجة من زوايا مختلفة. فإلى جانب وصول الأسعار إلى أعلى مستوياتها في 30 عاما، من المتوقع أن يرتفع سقف تكاليف الطاقة المحلية بنسبة 50% في أبريل بالتزامن مع ارتفاع ضريبة الدخل.

وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار الذي تشهده كافة أنحاء أوروبا بالفعل، إلا أن الزيادة الاستثنائية المقررة في أبريل ستدفع أسعار الطاقة في المملكة المتحدة للارتفاع بصورة مفاجئة مقارنة بدول الجوار.



وخلال الفترة القادمة، يتوقع بنك إنجلترا أن الدخل من الأجور والمزايا الحكومية العامة الأخرى سيكون أقل من العام السابق بعد احتساب الضرائب والتضخم.

ويمثل ذلك زيادة الأجور بمعدل أقل من نمو التضخم للمرة الثالثة خلال عقد من الزمان. وسوف يشهد رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي يواجه بالفعل ضغوطا شديدة للاستقالة بسبب انتهاك قواعد الإغلاق، التركيز على تكلفة المعيشة كمحور رئيسي له أو لمن يخلفه.



المركزي الصيني



خلافا لنظرائها في الدول الغربية، خفضت الصين أسعار الفائدة لأول مرة منذ ذروة الجائحة في عام 2020، حيث أدى تراجع سوق العقارات المحلية وظهور الموجات المتكررة من الفيروس إلى إضعاف توقعات النمو في البلاد.

وعلى الرغم من ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2021 (8.1% على أساس سنوي)، إلا أنه كان بوتيرة أبطأ من المتوقع، مما يشير إلى ضعف الاقتصاد.



وفي اليابان، وعلى الرغم من ارتفاع طلبيات المعدات إلى أعلى مستوى في عامين في نوفمبر، إلا ان بنك اليابان أبقى على أسعار الفائدة السلبية وخطط شراء الأصول دون تغيير.

وكانت تلك الخطوة متوقعة على نطاق واسع نظرا لأن معدل التضخم أضعف بكثير من الاقتصادات العالمية الأخرى، كما انه محدود ضمن عناصر معينة (مثل الوقود والمواد المستخدمة في الطهي) وليس بصفة عامة.



ارتفاع أسعار النفط



بالنظر إلى السلع، كان الاداء إيجابيا بصفة عامة. حيث صعدت أسعار النفط على خلفية الطلب القوي الذي واجهه اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط وصعوبة الوصول إلى حصص الإنتاج لتعويض نقص المخزون.

وتم تداول كل من خام غرب تكساس الوسيط ومزيج خام برنت بالقرب من مستوى 90 دولارا للبرميل هذا الأسبوع، ولا توجد أي دلالات تشير إلى تباطؤ تلك الوتيرة.

وساهمت العمليات البيعية في أسواق السندات وتراجع الأسهم في الإبقاء على بريق الذهب كأداة مفضلة للتحوط من التضخم، وارتفع إلى مستوى لم نشهده منذ نوفمبر 2021 هذا الأسبوع بوصوله إلى 1.847 دولارا للأوقية.