من منطلق حرصه على تمييز موظفيه ومكافأة جهودهم المستمرة وتفانيهم في العمل طوال السنة، قام بنك الكويت الدولي «KIB» بإطلاق حزمة جديدة من العروض الخاصة والحصرية للعام 2022 على مجموعة من خدمات البنك ومنتجاته، والمقدمة خصيصا لكل من موظفي البنك وعائلاتهم.



ويتضمن ذلك عروضا على إصدار واستخدامات بطاقات الائتمان، وخدمات التمويل، ونسب الودائع، مع أسعار خاصة لكل من صرف العملات وخدمات البريد وكذلك خدمات شركات الاتصالات، فضلا عن الخصومات على مجموعة من خدمات التأمين تصل لغاية 20% من شركة KIB تكافل، وتشمل هذه العروض كل من الموظف، والزوج أو الزوجة، والأولاد.



وفي هذا السياق، قال نائب مدير عام إدارة الموارد البشرية في KIB فراس الدارمي: يسعدنا في بداية العام الجديد أن نتقدم بهذه العروض المميزة لموظفينا تقديرا وعرفانا لمساهمتهم الفعالة في تحقيق الإنجازات والأهداف المنشودة للبنك.

وكجزء من منهجه وشعاره المؤسسي (بنك للحياة)، يؤمن KIB إيمانا راسخا بأن كادره البشري هو حجر الأساس لتطوره وتقدم مسيرته على مر الأعوام، مكرسا لهم بذلك مكانة خاصة يحرص من خلالها على تقديم كل وسائل الدعم وخلق بيئة عمل تزيد من ثقتهم في المؤسسة التي يعملون بها وينتمون إليها.