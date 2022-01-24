أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية، حيث يستمر البنك بإجراء السحوبات لاختيار 10 رابحين أسبوعيا بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي الثامن والأربعين، فقد توج البنك 10 رابحين حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: حمد حسام عيسى جمعة الياسين، ناصر مبارك معطش الهطلاني، محمد علي حسين الكندري، راشد محمد حمد المخيال، حمد صالح محمد الفنيني، فلاح فيصل حمد الهاجري، سوسن ناصر حسن العوضي، محمد دحيلان رجيبان الحربي، حمد عبدالله شباب المطيري، عبدالله سعد مسعود الهاجري.

ويمثل حساب السنبلة الخيار الأمثل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالإضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.

وحول الشروط، يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل ما زال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر.

لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا، ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح.