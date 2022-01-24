تتوالى الاستعدادات في أرض المعارض الدولية بمشرف لانطلاق فعاليات معرض «البناء» في البلاد الذي تنظمه وتقيمه شركة معرض الكويت الدولي وشركة أتكس لتنظيم المعارض خلال الفترة من 26 الى 29 يناير الجاري في صالة (C) بمشاركة عدد من الشركات المحلية والأجنبية ووكالات ماركات عالمية ذات علاقة بقطاع مواد البناء ومستلزماتها.



من جهتها، صرحت مديرة التسويق والمبيعات في شركة معرض الكويت الدولي باسمة الدهيم بأن معرض «البناء» يعد حدثا مميزا في الكويت من ناحية توقيته ونوعيته وأهميته، خاصة مع ظهور بعض المناطق السكنية الجديدة في البلاد، الأمر الذي يسهم في مساعدة الراغبين في البناء الحصول على احتياجاتهم سواء من ناحية التصاميم الهندسية والإنشاءات والديكورات والمصاعد والإضاءات والمعدات الثقيلة.



وأضافت أن معرض الكويت الدولي حريص على إقامة مثل هذه المعارض إيمانا منها بأهمية هذا القطاع وتسليط الضوء عليه خاصة أنه من القطاعات الاقتصادية المهمة في الكويت التي تهتم بمنتجات ومواد البناء وتغطي احتياجات السوق المحلية، فضلا عن تعزيز التبادل التجاري.



وأشارت إلى استكمال الحجوزات استعدادا لانطلاق المعرض الذي يستمر لمدة أربعة أيام متتالية موفرا أحدث حلول البناء التي تعرضها أكثر من 45 شركة محلية وخليجية ودولية.



وأفادت الدهيم بأن المعرض فرصة جيدة للمواطن الكويتي الراغب في بناء بيت العمر أو تجديد قسيمته في الحصول على المعلومات والاستفادة من خبرات الشركات المتواجدة في المعرض.



وذكرت أن المعرض يهدف أيضا لتشجيع الشركات والمصانع المحلية لتقديم أفضل المنتجات لسوق البناء المحلي من خلال الجودة العالية والتكلفة المناسبة وتوفير بدائل تعطي خيارات عدة للراغب في عملية البناء أو التجديد والتعرف على المنتجات الجديدة.