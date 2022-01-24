يواصل منتخب الكاميرون (المستضيف) مشواره ببطولة كأس أمم أفريقيا، حيث يواجه جزر القمر اليوم في دور الـ 16 في مهمة تبدو سهلة نسبياً بالنسبة له وبالنظر للمعضلة التي يواجهها منافسه قبل المواجهة المنتظرة.



ولم يجد منتخب «الأسود غير المروضة» أدنى صعوبة في الصعود للأدوار الإقصائية بعد تصدر المجموعة الأولى، ليضرب موعدا مع جزر القمر الذي تأهل لدور الـ 16 في مشاركته الأولى بالمسابقة، بعدما تواجد ضمن أفضل 4 ثوالث بنهاية الدول الأول.



ويمتلك منتخب الكاميرون أقوى خط هجوم بدور المجموعات، عقب تسجيله 7 أهداف، سجل فينسنت أبوبكار هداف النصر السعودي 5 أهداف منها وكارل توكو إيكامبي نجم ليون الفرنسي الذي سجل هدفين.



ورغم الندية التي أظهرها منتخب جزر القمر، أحد المنتخبات العربية الـ 7 المشاركة بالنسخة الحالية ضد الغابون، لكنه خسر 0-1 بالجولة الأولى، قبل أن يخسر 0-2 أمام المغرب، لكنه فاجأ الجميع بفوزه المثير 3-2 على غانا بالجولة الثالثة ليطيح بهم مبكرا من البطولة.



ويعاني منتخب جزر القمر من مشكلة حقيقية تتمثل في فقدان حراسه الثلاثة قبل اللقاء، في واقعة ربما تحدث لأول مرة في تاريخ البطولة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1957.



وأعلن الحساب الرسمي لاتحاد كرة القدم في جزر القمر بموقع «تويتر» عن إصابة 12 فردا بكورونا قبل اللقاء بينهم مدرب الفريق أمير عبده، كما كشف الاتحاد إصابة مجموعة من اللاعبين أيضا بالعدوى من ضمنهم حارسا المرمى المتاحان علي أحمادا ومؤيد أوسيني، ليجد المنتخب نفسه بلا حارس لعرينه أمام الكاميرون، في ظل إصابة حارس مرماه الأساسي سليم بن بوانا في لقاء غانا، وغيابه عن مباراة اليوم بنسبة كبيرة للغاية.



وتنص لائحة البطولة على أنه يتعين على أي فريق بالمسابقة خوض المباراة إذا كان لديه ما لا يقل عن 11 لاعبا متاحا ونتيجة اختباراتهم سلبية، وفي حالة عدم وجود حارس مرمى، فمن الممكن أن يحل أي لاعب آخر من الفريق محل حارس المرمى، بشرط أن يكون العدد الإجمالي للاعبين المتاحين 11 على الأقل، كما تشير اللائحة أيضا إلى أنه سيتم اعتبار الفريق الذي لا يتوافر به 11 لاعبا على الأقل خاسرا للمباراة بنتيجة 0-2.



وبناء على ذلك، يستطيع منتخب جزر القمر خوض المباراة دون حارس مرمى من حراسه الثلاثة المسجلين في القائمة، والاعتماد على أحد لاعبي الفريق في هذا المركز الحساس.



وربما تشهد الساعات القليلة المقبلة انفراجة، حال تحول مسحة أي من الحارسين المتاحين إلى سلبية بدلا من إيجابية، واجتياز الفحوصات الطبية التالية، وهو شيء يبدو مستبعدا إلى حد كبير للغاية، أو في حال تعافي بن بوانا من الإصابة وهو أمر من غير الوارد حدوثه أيضا.



وستكون هذه هي المواجهة الرسمية الثالثة بين المنتخبين، بعدما سبق أن التقيا بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية عام 2019، حيث تعادلا 1-1 في اللقاء الأول الذي جرى بجزر القمر، قبل أن تحقق الكاميرون فوزا كبيرا 3-0 في العاصمة ياوندي.



يذكر أن الفائز من تلك المباراة سوف يلتقي في دور الـ 8 مع الفائز من مباراة غينيا وغامبيا.