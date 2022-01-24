أثار الثنائي الأهم في صفوف المنتخب المغربي وهما حارس المرمى ياسين بونو، والمدافع أشرف حكيمي، المخاوف قبل مواجهة مالاوي غدا الثلاثاء، في ثمن نهائي البطولة.



وغاب بونو وحكيمي عن تدريبات السبت، لينضم الثنائي بذلك إلى زميلهم فيصل فجر.



ونفى مصدر قريب من محيط منتخب المغرب، كل ما يروج بشأن تعرض بونو وحكيمي للإصابة بكورونا، وأكد أن مدرب «أسود الأطلس» البوسني وحيد خليلوزيتش، قرر منح اللاعبين مزيدا من الراحة.



وزاد: «لا صحة للأخبار التي تتحدث عن أن فيروس كورونا اجتاح معسكر المغرب، وبونو وحكيمي مسحتهما الأخيرة سلبية، الغياب الوحيد المؤكد حتى الآن عن موقعة مالاوي هو فيصل فجر، علاوة على سفيان العكوش، وليس عناصر أخرى».