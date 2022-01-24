تلقى رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور، دعوة رسمية من الاتحاد الأفريقي لحضور نهائي البطولة.



وأعلن منصور تلقيه دعوة رسمية من «الكاف» برئاسة الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي لحضور نهائي النسخة 33 والمقرر له 6 فبراير المقبل.



وتأهل منتخب مصر لمرحلة دور الـ 16 من بطولة أمم أفريقيا عن المجموعة الرابعة، بعد الفوز على غينيا بيساو والسودان بالنتيجة نفسها بهدف دون رد، فيما تلقى خسارة من منتخب نيجيريا 0-1، احتل بها المركز الثاني في المجموعة الرابعة وعليه سيواجه ساحل العاج متصدر المجموعة الخامسة الأربعاء المقبل بدور الـ 16.