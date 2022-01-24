تتطلع غينيا وغامبيا لاستمرار مغامرتهما ببطولة كأس الأمم الأفريقية، عندما يلتقيان في دور الـ 16 اليوم، اذ حجز منتخب غينيا، الذي يشارك للمرة الـ 13 في البطولة، مقعده بثمن النهائي للنسخة الثانية على التوالي، بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة الثانية خلف المتصدر السنغال.



وبدأ منتخب غينيا مشواره بالفوز 1-0 على نظيره المالاوي، قبل أن يتعادل من دون أهداف مع السنغال لكنه تلقى خسارة مباغتة 1-2 أمام زيمبابوي (متذيل الترتيب) في الجولة الأخيرة، ليحصد 4 نقاط، ويرغب المنتخب الغيني، الذي تمثلت أبرز إنجازاته في أمم أفريقيا بالحصول على المركز الثاني بنسخة 1976، في بلوغ دور الثمانية للمرة الأولى منذ نسخة 2015، لكنه سيعاني من غياب قائده نجم ليفربول نابي كيتا للإيقاف، عقب حصوله على الإنذار الثاني أمام زيمبابوي، وهو ما يشكل ضربة موجعة للمنتخب الملقب بـ «الأفيال الوطنية».



في المقابل، يطمح منتخب غامبيا لمواصلة مفاجآته في البطولة، التي يشارك فيها للمرة الأولى خاصة بعد أدائه اللافت خلال مشواره بالمجموعة السادسة، الذي قاده لاحتلال المركز الثاني، اذ بدأ مسيرته بالفوز 1-0 على موريتانيا، قبل أن يكتفي بالتعادل 1-1 مع المنتخب المالي رغم الفرص العديدة التي سنحت له في اللقاء وسوء الحظ الذي لازمه بعدما تصدى القائم والعارضة لأكثر من تسديدة للاعبيه، وفي ختام مبارياته بمرحلة المجموعات، فجر مفاجأة من العيار الثقيل عقب تغلبه 1-0 على منتخب تونس العريق، ليحافظ على سجله خاليا من الهزائم ويصل رصيده إلى 7 نقاط حيث تأخر بفارق هدف وحيد عن منتخب مالي (المتصدر).



وبدأت المواجهات المباشرة بين المنتخبين منذ 1975، حينما التقيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد مونتريال، والتي شهدت انتصارا كاسحا للمنتخب الغيني (7-0) في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ثم تجددت المواجهات بينهما كثيرا، وذلك خلال مشاركتهما ببطولة كأس «أميلكار كابرال» الخاصة بمنتخبات غرب أفريقيا، التي جرت بين 1979 و2007، حيث التقيا في 9 مواجهات، حققت غامبيا 3 انتصارات مقابل فوز وحيد لغينيا، فيما فرض التعادل نفسه على 5 لقاءات.



وجاءت آخر مواجهة رسمية بين المنتخبين في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية عام 2008 في غانا، حيث فازت غينيا 2-0 في اللقاء الأول، الذي جرى بالعاصمة الغامبية (بانجول)، وشهد تسجيل كابا دياوارا، المدير الفني الحالي لمنتخب غينيا، هدفا، في حين تعادلا 2-2 في المباراة الأخرى التي أقيمت بالعاصمة الغينية (كوناكري).



يذكر أن الفائز من تلك المباراة، التي تجرى بملعب (كويكونج ستاديوم) في مدينة بافوسام، سيلتقي في دور الثمانية مع الفائز من مباراة الكاميرون وجزر القمر.