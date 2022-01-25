اليعقوب: «التربية» قامت بتطبيق كل الاشتراطات اللازمة بالتعاون مع «الصحة »

طلبة لـ «الأنباء»: اختبار الإحصاء سهل .. ولمسنا تشدداً في التفتيش



عبدالعزيز الفضلي



أسدل الستار أمس على امتحانات الفصل الدراسي الأول للثانوية العامة والذي استطاعت وزارة التربية تنظيمها بنجاح فائق، حيث أدى طلبة القسم الأدبي اختبار الاحصاء بينما قدم زملاؤهم في التعليم الديني «تجويد القران الكريم»، حيث ترنو الأنظار الى الكنترول الذي يكثف جهوده لإنهاء التصحيح والتدقيق قبل اعلان النتيجة والمتوقع اعتمادها الاربعاء.



وأعرب وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب عن التهنئة لابنائه الطلبة والطالبات بمناسبة انتهاء اختبارات الفترة الدراسية الأولى متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.



وأكد اليعقوب أن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الصحة قامت بتطبيق كل الاجراءات المتعلقة بنجاح سير عملية الاختبارات.



وأكد بعض الطلبة سهولة الاختبار بينما يرى البعض الاخر ان هناك صعوبة في الاسئلة وعدم وضوحها، وقال الطالب عبدالرحمن غسان ان امتحان الاحصاء سهل لكن الادارة كانت متشددة في التفتيش، مشيرا الى ان ذلك تسبب في عدم تركيزنا في حل الاسئلة.



ودعا غسان إلى ضرورة التخفيف من عمليات التفتيش لانها تربك الطلبة خاصة اذا كانت متكررة، كما شاركه الرأي زميله فهد شافي، مؤكدا ان الامتحان سهل لكن الادارة كانت صارمة مع الطلبة، لافتا الى ان هناك بعض الاسئلة غير مفهومة وكانت بحاجة الى توضيح.



بدوره، ذكر الطالب أحمد مصطفى ان اختبار الاحصاء سهل كبقية الاختبارات السابقة، معربا عن بالغ شكره لوزارة التربية وللمعلمين والادارة المدرسية على جهودهم الكبيرة في انجاح الامتحانات.



من جانبه، قال الطالب عبدالله سرور ان الامتحان كان صعبا مع انني درست وراجعت دروسي جيدا، متمنيا التوفيق للجميع.



في السياق ذاته، لفت الطالب عمر رشدي إلى ان امتحان «الاحصاء» كان صعبا لانه تضمن ارقام وانا لا احب الرياضيات وقدمت «اللي اقدر عليه».



من جانبها، اوضحت الموجه الفني لمادة الكيمياء في منطقة الاحمدي التعليمية نادية الغريب انه تم بدء العمل في لجان تقدير الدرجات لاختبار الكيمياء، حيث بلغ عدد الأوراق 24600 والحرمان 24 ورقة.



وقالت ان الاختبار كان في مستوى الطالب المتوسط وراعى جميع الفروقات الفردية للطلبة واتسم بمباشرة الأسئلة، مبينة كيفية توزيع وتنظيم لجان التصحيح وفق الاشتراطات الصحية من لبس الكمامة والتباعد ما بين المصححين وتوفير المعقمات.



من ناحيته، بين الموجه الفني للتاريخ بمنطقة حولي وليد الوهابي انه في اختام امتحان المواد الاجتماعية لمقرر تاريخ العالم الحديث والمعاصر للفصل الدراسي الأول تقدم 19155 طالبا وطالبة حيث كان مطابقا لجدول المواصفات، وجاء من 4 اسئلة اجبارية السؤال الاول موضوعي وثلاث اسئلة مقالية، وكانت الاسئلة واضحة ومباشرة.



وفيما يخص آلية التصحيح، أكد تجهيز 40 لجنة تصحيح موزعة على 24 لجنة رجال و16 نساء مع مراعاة الاشتراطات الصحية.



ولفت نائب رئيس لجان الثانوية بمدرسة سعد العبدالله الثانوية د.ذياب الحسيني إلى ان الاختبارات سارت بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى وتوجيهات وزارة التربية منوها الى ان عدد لجان ثانوية سعد العبدالله 77 لجنة منها 6 لجان رئيسية، متمنيا التوفيق للجميع.