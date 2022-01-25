أكد وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم العام أسامة السلطان أمس أن الوزارة تسعى لتعزيز قيمة التعليم الفني والمهني لدى الطلبة في مراحل التعليم المختلفة.

وأشار السلطان في تصريح لـ«كونا» على هامش ترؤسه وفد الكويت المشارك في اجتماع خبراء التعليم الفني والمهني من الدول العربية والمنظمات والاتحادات العربية المتخصصة إلى أن «الكويت رائدة في التعليم الفني والمهني منذ الاستقلال».



وأوضح السلطان أن وزارة التربية تسعى لتطبيق مشروع «تنوع مسارات التعليم» بهدف تشجيع الخريجين من التعليم الثانوي على الانخراط في الكليات التقنية والمهنية لتلبية حاجة سوق العمل.



وأشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذا للقرار الصادر عن الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في لبنان عام 2019 بشأن تأكيد أهمية الارتقاء بالتعليم الفني والمهني في الدول العربية.



ولفت إلى أن القمة كلفت الأمانة العامة للجامعة العربية بعقد اجتماع للخبراء المعنيين بالتعليم الفني والمهني بالدول العربية بالتنسيق مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومشاركة الجهات المعنية في هذا الشأن.



وذكر أن الاجتماع يهدف إلى وضع خطة تطوير شاملة للتعليم الفني والمهني تتوافق مع احتياجات سوق العمل ووضع آليات لتنفيذها ومتابعتها وعرضها على الدول العربية، مبينا ان الأمانة العامة عقدت عدة اجتماعات مع فريق عمل الخبراء المكون من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم و«يونيسكو» والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لوضع مسودة خطة التطوير الشاملة وصولا الى إدراج ملاحظات ومرئيات ممثلي الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة وذلك وفق مخرجات الاجتماع الأول للخبراء والذي عقد عبر «الفيديو كونفرانس» عام 2020.