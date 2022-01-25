نظم قسم علوم المعلومات في كلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت ندوة بعنوان «التطور التكنولوجي لمجلة الكويت»، وذلك بمشاركة فريق من وزارة الإعلام ضم رئيس تحرير مجلة الكويت ومراقب الإخراج والتوزيع ورئيس قسم الإخراج في المجلة وأعضاء من لجنة التحول الرقمي في وزارة الإعلام.



وتأتي هذه الندوة كجزء من سلسلة ندوات شهرية يقيمها قسم علوم المعلومات بهدف إثراء الطلبة والهيئة الأكاديمية بآخر التطورات التكنولوجية وتحقيق التفاعل المجتمعي بين قسم علوم المعلومات ووزارات وهيئات الدولة المختلفة.



وأفادت رئيس اللجنة الاجتماعية في القسم د.إيمان الشمري بأن المحاضرة تستعرض تجربة التحول الرقمي في وزارة الإعلام. ومن جانبها، أكدت رئيس تحرير مجلة الكويت عائشة العسعوسي أن فكرة الموقع الإلكتروني بدأت من داخل المجلة مع فريق العمل من أسرة التحرير.