أخلت النيابة العامة أمس سبيل 3 متهمين رئيسيين بقضية تمويل حزب الله اللبناني بكفالة 5000 دينار لكل منهم مع منعهم من السفر.



جاء هذا القرار بعدما تقدم وكيل المتهمين بطلب إخلاء سبيلهم بعد حجزهم لأكثر من شهرين ونصف الشهر. وقال وكيل المتهمين المحامي علي الصابري



لـ «الأنباء» ان طلب إخلاء سبيل موكليه أكد على عدم ارتكابهم أي جريمة وأنهم يقومون بجمع الأموال منذ سنوات بشكل علني وبغرض خيري لا تخريبي، وقد أثبتت الأوراق عدم ضلوعهم بأي أعمال مجرمة.



يذكر أن هناك 23 متهما تم التحقيق معهم في هذه القضية بينهم 6 رئيسيين، وتم إخلاء سبيل بعضهم، فيما استمر حجز البقية إلى السابع من فبراير المقبل بناء على قرار من هيئة تجديد الحبس.