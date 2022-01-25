عبدالله قنيص



قال مصدر أمني ان رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية بصدد استدعاء مواطن للتحقيق معه في اتهامه من قبل آخر بخيانة الأمانة بمسابيح.



وكان مواطن من مواليد 1994 تقدم إلى مخفر السالمية، وأبلغ بأن مواطنا يدعى (ن.ص) تسلم منه 12 مسباحا بقيمة 8130 دينارا، بقصد الاتجار بها وبعد عدة اشهر طلب قيمة المسباح او إعادتها ولكنه رفض.

وقدم المبلغ رقم هاتف المدعي وكذلك مستند يفيد بشرائه المسابيح من المدعى عليه بالأجل.



من جهة أخرى، سجلت في مخفر شرطة ضاحية عبدالله السالم قضية خيانة أمانة، إذ تقدم مواطن من مواليد 1963 ببلاغ انه سلم مركبة يابانية يمتلكها الى مواطن قبل 3 أشهر نظرا لوقوع حادث مروري لسيارة المدعى عليه، ولكنه رفض ارجاع المركبة رغم ان سيارته تسلمها من الكراج وأصبحت لديه سيارتان.