أكد عضو اللجنة العليا بقوة الأمن الكويتية المشاركة في تمرين (أمن الخليج العربي 3) العقيد ساير الساير أن التمرين المقام في المنطقة الشرقية بالسعودية يحقق التكامل الخليجي ويعزز القدرات الأمنية المشتركة بين دول مجلس التعاون.



وأعرب الساير في تصريح لـ«كونا» عن حرص القيادات العليا بوزارة الداخلية الكويتية على المشاركة في تمرين (أمن الخليج العربي 3) وما سبقه من تمريني أمن الخليج 1 و2 اللذين اقيما في البحرين والإمارات لما تسهم فيه هذه التمارين من توحيد وتضافر للجهود وارتقاء بالعمل الأمني في ضوء الأهداف المشتركة والمصير الواحد ضد أي تهديد يمس أمن دول الخليج العربي.



وأشاد العقيد الساير بمستوى التنسيق والتعاون في إدارة المواقف الأمنية الطارئة ووحدة العمل التكاملي وتوحيد الرسالة الأمنية بين جميع الأجهزة المشاركة والعمل على تعزيز الخبرات لمواجهة التحديات الأمنية من خلال التطوير المستمر وسرعة التعامل الأمني مع الأحداث والتحديات المشتركة، لافتا إلى أن تنفيذ هذه التمارين يؤكد أن دول مجلس التعاون الخليجي يضمها خليج ووطن ومصير مشترك واحد.



وانطلق التمرين التعبوي المشترك (أمن الخليج 3) في الـ15 من يناير الجاري بمشاركة قوة أمنية كويتية وقوات أمنية مجهزة من جميع دول المجلس بهدف تعزيز أواصر التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في المجال الأمني ورفع مستوى التنسيق ودرجة الاستعداد والجاهزية للأجهزة الأمنية للتصدي لجميع التهديدات والمخاطر التي تتعرض لها منطقة الخليج العربي.