أعلنت وزارة الداخلية عن تخصيص كاونتر خاص للضباط المتقاعدين مع كاونتر كبار السن والمعاقين ودون انتظار للدور في جميع مراكز الخدمة بالكويت اعتبارا من الأسبوع الجاري، وتقديم الخدمة لجميع الضباط المتقاعدين من مختلف الجهات في أي مركز خاص داخل المؤسسات والجهات العسكرية (الجيش والشرطة والحرس الوطني).



جاء ذلك خلال اجتماع مدير عام الإدارة العامة لمراكز الخدمة العميد عبدالقادر الشعبان برئيس مجلس إدارة جمعية الضباط المتقاعدين اللواء م.فيصل الجزاف وعدد من الضباط المعنيين بالجيش والشرطة والحرس الوطني، حيث تمت مناقشة سبل تطوير العمل وإزالة العقبات التي قد تعوق التعاون بين جميع الأطراف، وذلك لتقديم أفضل خدمة للضباط المتقاعدين ومنهم من في الخدمة.



وخلص الاجتماع ايضا الى التوصية بتبني الجمعية مطلب إعادة شمول أسر الضباط المتقاعدين والذين في الخدمة بالعلاج بالخارج، مؤكدين على مواصلة الاجتماعات لإزالة أي عوائق قد تصادف وجودها ولزيادة التنسيق والبحث في أي مقترحات جديدة تكون مفيدة في التسهيل على الضباط المتقاعدين.