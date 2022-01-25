عبدالله قنيص



وجّه محقق مخفر شرطة السالمية بتحرير مخالفة مرورية لوافد أردني تحت عنوان «ترك مركبته في وضعية تشغيل» وتعميم أوصاف مركبة يابانية موديل 2005 على عموم الدوريات وضبطها وتسجيل قضية سرقة، وجاءت تعليمات المحقق عقب تقدم وافد اردني من مواليد 1965، وأبلغ عن ان سيارته وخلال توقفها مقابل أحد الأسواق في وضعية تشغيل ودخوله للسوق لأقل من 3 دقائق عاد ولم يجد سيارته في محلها وأنه لم يشاهد اللص.



إلى ذلك، شدد مصدر امني على ضرورة عدم ترك المركبات في وضعية تشغيل والانصراف عنها حتى لدقيقة واحدة، مشيرا إلى ان هناك لصوصا يقومون بالتوقف مقابل مراكز تسوق، وما ان يشاهدوا المركبات وقد تركها أصحابها يقومون بسرقتها والهرب بها، لافتا إلى ان العديد من المركبات المبلغ عن سرقتها تستغل في الغالب في جرائم أخرى مثل قضايا السلب بالإكراه أو السرقة.



وأعرب المصدر عن أمله في زيادة العقوبة التي تترتب على ترك المركبات في وضعية تشغيل حتى لا تتكرر مثل هذه القضايا.



من جهة اخرى، تقدم شخص من غير محددي الجنسية إلى مخفر شرطة كبد واتهم مجهولا بتسور جاخوره وسرقة حصان من داخل حظيرة.



كما تقدم خليجي بصفته الممثل القانوني لشركة مقاولات وأبلغ عن مجهولين سرقوا من موقع للشركة في منطقة الصبية كيلو 12 كمية من الحديد كانت داخل صناديق بزنة 9 أطنان، وسجلت قضية.