آلاء خليفة



بارك رئيس مجلس ادارة جمعية النزاهة الوطنية الكويتية المحامي محمد العتيبي لمقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء وللحكومة والشعب تقدم الكويت في مؤشر مدركات الفساد للعام 2021.

وقال العتيبي ان هذا التقدم يأتي ضمن الخطوات التي تقوم بها الحكومة من إصلاحات وتطوير لأجهزة الدولة وتشريعاتها للمزيد من محاربة الفساد، وبفضل القيادة العليا التي تعمل دائما من اجل بقاء دولة المؤسسات والقانون والتي انتهجت ذلك منذ تأسيسها واستمر نهج الاصلاح جيلا بعد جيل شعاره «كويت الخير والنزاهة».

ولفت الى ان جمعية النزاهة الوطنية تعرب عن سعادتها لهذا التقدم وكان لها موقف من مخاطبات وايصال الصورة الصحيحة لبعض الملاحظات التي تكتب عن دولتنا خارجيا، حيث يأتي ذلك من ضمن اهداف اشهار الجمعية وهو التصدي لتشويه سمعة الكويت خارجيا.

وذكر ان الجمعية تدعم كل الخطوات الاصلاحية التي تقوم بها الحكومة نحو محاربة الفساد وتعدل وتنتقد اي صورة قد تعوق عملية الاصلاح وتقدم الاقتراحات والخطوات العملية تجاه ذلك.