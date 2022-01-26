بشرى شعبان



أكد وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني مبارك العرو أهمية ما حققته الكويت من تقدم على مستوى مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2021 والذي جاء بفضل جهود الدولة في مجالات مثل تعزيز الاهتمام بحقوق الإنسان وكذلك الدفع بخلق مساحات جديدة على صعيد الحريات في مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والتي تحظى برعاية واهتمام مباشر من الدولة تحت مظلة وزارة الشؤون.



وبين العرو في تصريح صحافي أن وزارة الشؤون الاجتماعية تسعى للعمل نحو المزيد من التوجهات التي تتماشى مع قواعد النزاهة وتتفق مع مفاهيم الشفافية العالمية بهدف الارتقاء بالكويت على مستوى المؤشرات الدولية، ولهذا فالوزارة تنسق مع جمعية الشفافية الكويتية من أجل تكثيف العمل المشترك نحو تحقيق هذه الأهداف إيمانا منها بالدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال.



من جانبه، أثنى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب على التقدم الذي سجلته الكويت على مستوى الإعلان الأخير لمؤشر مدركات الفساد العالمي لـ 2021 والذي كشف عن تقدمها 5 مراكز على الصعيد الدولي في هذا المؤشر لتحل في المرتبة 73 عالميا، وان السبب الرئيسي في هذا التقدم يعود للخطوات التي نفذتها الكويت من خلال المعايير التي وضعها المؤشر العالمي وتحديدا على مستوى حقوق الإنسان وكذلك فضاءات الحريات في مؤسسات المجتمع المدني في دول العالم، وهو ما ستقوم الوزارة وبتوجيهات مباشرة من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني على العمل وفق رؤية متجددة نحو تعزيز موقع الكويت في المؤشرات العالمية انطلاقا من سياسة عامة تحمل في طياتها تركيزا على المصلحة العامة ونظرة المجتمع الدولي للكويت من خلال تفعيل مفاهيم التشاركية مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ خطة ستطلقها وزارة الشؤون الاجتماعية تعتمد على برامج خلاقة للنهوض بأداء وفاعلية هذه المؤسسات المجتمعية.



وأوضح شعيب أن البرامج التي تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية إطلاقها ستتضمن سلسلة من المشاريع المجتمعية التي ستسهم في تعزيز دور جمعيات النفع العام الكويتية عبر الترابط والتواصل والحوار البناء والأخذ بالتغذية الراجعة (Feedback) من هذه المشاريع إيمانا من الوزارة بأهمية دعم هذه الجمعيات بتخطي التحديات التي تواجه تفعيل أهدافها ورسالتها داخل المجتمع وفق معايير قياس أداء وعمليات تقييم وتقويم تسهم في إبراز دورها المجتمعي وتحقيق أهدافها التنموية من خلال أنشطة في جو من الحرية والرعاية التحفيزية من وزارة الشؤون الاجتماعية.