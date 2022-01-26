عاطف رمضان

علمت «الأنباء» أن المناقصة التي طرحتها وزارة الأشغال لخدمات استشارية للإشراف على تنفيذ الحزمة 3 لمواقف وممرات الطائرات والمباني الخدمية لمبنى الركاب الجديد بمطار الكويت «مبنى 2» تم إقفالها في الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

وأضافت المصادر أن المناقصة تحمل رقم أ/24/2019 وتهدف إلى تقديم خدمات الإشراف على عقد تنفيذ المشروع، وسيتم تطبيق أسس وعناصر التقييم الفني للعروض مثل تفهم الاستشاري للمشروع وجودة العرض والبرنامج الزمني التفصيلي والجهد البشري والسيرة الذاتية للجهاز المهني والفني للاستشاري والخبرة السابقة.

وبينت المصادر أن مدة العقد 822 يوما تبدأ من تاريخ الوارد بأمر البدء بالمباشرة في الأعمال، ويجوز تمديدها طبقا للضوابط والأحكام.

وذكرت أن من أعمال أو واجبات الاستشاري تولي أعمال الإشراف على عقد تنفيذ المشروع حسب توجيهات الجهة العامة وفقا لما هو متفق عليه في مستندات العقد كمراجعة المخططات والتصاميم الخاصة بالمشروع والإشراف الدقيق والتام على التنفيذ والتشغيل.