عبدالعزيز الفضلي



تشارك الكويت في اجتماعات اللجان الكشفية العربية والمقامة حاليا في مقر الأمانة العامة للمنظمة الكشفية العربية بالقاهرة، حيث يترأس عضو مجلس ادارة جمعية الكشافة الكويتية ابراهيم سكين لجنة خدمة تنمية المجتمع، وعضو مجلس إدارة الجمعية ناصر ابل عضوا بلجنة تنمية القيادات، والقائدة ابرار البلوشي عضوا بلجنة الحماية من الأذى.



وقال سكين في تصريح صحافي: تم عقد عدة جلسات للجان تنمية القيادات وتشجيع التطوع، وتنمية العضوية، والقانونية، والإعلام والاتصال، والبرامج وتنمية المراحل، والمالية وتنمية الموارد والحماية من الأذى، إضافة الى اللجان الأخرى، مشيرا الى استعراض خطة العمل للفترة المقبلة وكل ما من شأنه الارتقاء بالحركة الكشفية العربية.



وأضاف سكين أن المجتمعين ناقشوا أهداف اللجان والسعي الى دعمها وتوفير الأجواء المناسبة لتنفيذ أعمالها، مشيرا إلى عقد اجتماعات مشتركة بين اللجان ذات الصلة لتحديد سبل التعاون، كما تضمن البرنامج رحلة بحرية نظمتها الكشافة المصرية للمشاركين.