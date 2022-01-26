طلال العربيد: مواصلة الحملات والجوائز القيمة لمكافأة العملاء وتعزيز تجربتهم المصرفية

التنوع بالجوائز وعدد الفائزين الكبير يعكسان حرص البنك على تلبية تطلعات عملائه



أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، أسماء العملاء الفائزين بالذهب وبسيارات لاند روفر (ديفندر) الفارهة، وبآلاف الأميال للسفر، في إطار حملة «بطاقتك بداية رحلتك» المخصصة لحاملي بطاقات «بيتك - ماستركارد»، وحملة «حساب الرابح»، وذلك ضمن فعالية خاصة أقيمت في مول 360 بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة، وحشد كبير من الجمهور.



وفي لقاء خاص على الهواء مباشرة على إذاعة «360FM»، أعلن «بيتك» عن أسماء الفائزين بالسحب الشهري الثاني والثالث لحملة «بطاقتك بداية رحلتك»، وهم: عبدالله محمد حمدان العازمي، وعبدالعزيز محمد فالح مريزيق بسيارة لاند روفر (ديفندر) الفاخرة لكل منهما، بالإضافة الى إعلان أسماء 100 فائز بـ 50 ألف ميل لكل منهم، وتم نشر أسماء الفائزين على حساب «بيتك» على انستغرام «KFHGroup».



كما جرى خلال ذات اللقاء، الإعلان عن الفائزين بالسحب السنوي لحساب «الرابح» بجوائز عبارة عن 12 كيلو من ذهب «بيتك» للفائز بالمركز الأول عبدالله مطلق الدويش، و3 كيلو من ذهب «بيتك» للفائز بالمركز الثاني مشعل ردن الديحاني، و2 كيلو من ذهب «بيتك» للفائزة بالمركز الثالث سارة جدوع الرشيدي.



وخلال اللقاء، هنأ نائب المدير العام للبطاقات المصرفية للمجموعة بالتكليف في «بيتك» طلال العربيد، الفائزين بالجوائز، مبينا ان الفرصة مازالت قائمة للعملاء، مؤكدا ان «بيتك» حريص على مواصلة إطلاق الحملات والجوائز القيمة لمكافأة عملائه وتعزيز تجربتهم المصرفية.



ولفت إلى ان فعالية «بيتك» في «مول 360» شهدت تتويج 105 عملاء بجوائز قيمة شملت سيارات فارهة، وذهبا وأميالا للسفر، مبينا ان هذا التنوع بالجوائز والعدد الكبير من الفائزين يعكسان حرص البنك على تلبية تطلعات عملائه ومنحهم مميزات تنافسية.



بطاقتك بداية رحلتك



وقال العربيد ان حملة «بطاقتك بداية رحلتك» المخصصة لحاملي بطاقات «بيتك - ماستركارد»، بالتعاون مع ماستركارد والخطوط الجوية الكويتية - نادي الواحة، وشركة علي الغانم وأولاده للسيارات، تتيح فرص الفوز لـ 204 فائزين، لاستخدامهم بطاقات «بيتك - ماستركارد» الائتمانية ومسبقة الدفع.



وأشار إلى أن عمليات الشراء التي تؤهل العميل للدخول في السحب تشمل جميع عمليات الشراء عبر بطاقات «بيتك - ماستركارد» الائتمانية ومسبقة الدفع محليا وعالميا، بحيث يكون مقابل كل عملية شرائية محليا بقيمة 1 دينار يحصل العميل على فرصه لدخول السحب ومقابل كل عملية شرائية عالميا بقيمة 1 دينار يحصل العميل على 10 فرص للدخول بالسحب.



ولفت العربيد الى ان الحملة تستمر لمدة 4 أشهر حتى 10 فبراير من عام 2022، وان جوائز سحوبات الحملة توزع كما يلي: سحب على أميال نادي الواحة بواقع 200 فائز برحلة حسب اختيار العميل: (50 فائزا شهريا)، سيحصل كل فائز على 50 ألف ميل من نادي الواحة، وسحب على سيارات لاند روفر (ديفندر) الفاخرة: 4 فائزين (فائز واحد كل شهر).



بطاقة الدفع المسبق بالعملات الأجنبية



كما تطرق العربيد خلال اللقاء، الى بطاقة الدفع المسبق بالعملات الأجنبية التي توفر باقة من المميزات وتتيح للعملاء سهولة التعبئة والدفع بعملات مختلفة أثناء السفر وخلال التسوق عبر الإنترنت، كما تساعد العملاء في إدارة مدفوعاتهم بكفاءة، مع ميزة الدفع المباشر بعملات أجنبية مختلفة بدون احتساب رسوم صرف العملات، مبينا ان البطاقة تمنح المسافرين طريقة ذكية ومناسبة لحمل أموال السفر، وهي متوافرة بـ 5 عملات رئيسية: الدولار أميركي، والجنيه الإسترليني، واليورو، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي.



وأضاف العربيد ان البطاقة تقدم باقة من المميزات، بما في ذلك: تجنب التغيير في سعر الصرف للعملة المختارة، وراحة الإنفاق بالعملة المختارة دون عناء تحويل العملة، وحماية المشتريات، والاستفادة من عروض فيزا المستمرة، كما تعتبر البطاقة أكثر أمانا من النقد.

وأشار العربيد الى ان البطاقة تتميز أيضا بالمرونة في إعادة التعبئة، من خلال تطبيق «بيتك» للهواتف الذكية KFHonline، وموقع «بيتك» الإلكتروني، وخدمة «ألو بيتك» الهاتفية، بالإضافة الى فروع «بيتك» المصرفية، وفروع «KFH Go» الذكية.



حساب «الرابح»



من جانبه، وخلال لقاء 360FM، قال مساعد مدير المنتجات المصرفية في «بيتك» جاسم الضميد، ان «بيتك» قدم من خلال حساب «الرابح» مجموعة جوائز تصل الى 77 كلغ من الذهب، من خلال مجموعة سحوبات شهرية وربع سنوية وسنوية، أتاحت الفرصة لـ 45 من عملاء حساب الرابح للفوز بالجوائز التي تتراوح بين 1 و3 كلغ من الذهب على مدى العام السابق، بالإضافة إلى السحب السنوي بجائزته الكبرى 12 كلغ من الذهب.



ولفت الى ان الجوائز تستهدف عملاء حساب «الرابح» الحاليين والجدد، الذين لا تقل رواتبهم عن 500 دينار، مبينا انه عند تحويل رواتبهم إلى حساب «الرابح»، تمكنوا من الفوز بباقة من الجوائز غير المسبوقة من خلال المشاركة في سحوبات عام 2021، التي كانت: سحب شهري بمعدل 3 فائزين شهريا في كل سحب بـ 1 كلغ من الذهب ماعدا شهر ديسمبر، وسحب ربع سنوي بمعدل 3 فائزين في كل سحب بـ 3 كلغ من الذهب لكل فائز (ما عدا السحب الربع الأخير فهناك فائز واحد فقط).

كما تم السحب السنوي وكان بمعدل 3 فائزين، وفائز واحد كانت من نصيبه الجائزة الكبرى، وهي عبارة عن 12 كلغ من ذهب «بيتك» للفائز الأول، 3 كلغ من الذهب للفائز الثاني، و2 كلغ من الذهب للفائز الثالث وبذلك يكون مجموع الفائزين خلال عام 2021 هو 45 عميلا، مجموع جوائزهم وصل الى 77 كلغ من الذهب، ولفت الى أنه ستكون هناك المزيد من الجوائز القيمة لعام 2022.



ويفتح حساب «الرابح» بالدينار للأفراد، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب.

وفيما يخص شروط وأحكام الجوائز والسحب، فهي ان يتم تحويل الراتب لكل شهر خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق السحب، وألا يقل الرصيد الأدنى للحساب عن 50 دينارا في نهاية كل شهر خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق السحب، حيث ان كل 50 دينارا إضافية في الحساب تزيد فرص العميل في الربح، وبذلك يعتبر حساب «الرابح» بمزاياه وجوائزه، مناسبا للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم، وإدارة حساباتهم الشخصية، مع إمكانية الادخار والاستثمار.



فعاليات وأنشطة مبتكرة



بدوره، أوضح مساعد مدير العلاقات العامة في «بيتك» فهد السعد ان الأنشطة والفعاليات المرتبطة بإعلان الفائزين وبحملة «بطاقتك بداية رحلتك» وحساب الذهب استمرت لمدة 3 أيام متواصلة في مول 360 من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 10 مساء، وتضمنت مسابقات وجوائز ومفاجآت مختلفة.



وأضاف ان الأنشطة المبتكرة المختلفة التي نظمها «بيتك» لقيت تفاعلا كبيرا من العملاء والجمهور، وحصدت أصداء إيجابية من مرتادي جناح «بيتك» في مول 360 وكذلك عبر منصات «بيتك» على قنوات التواصل الاجتماعي.



وأكد السعد حرص «بيتك» على إضفاء رونق شبابي جميل لحملاته يلبي تطلعات العملاء والجمهور، ويضيف قيمة تعزز تجربتهم المصرفية، ويواصل «بيتك» تميزه في إطلاق حملات وخدمات ومنتجات مصرفية فريدة من نوعها، وتنظيم فعاليات وأنشطة خاصة لمكافأة العملاء، وتلبية تطلعاتهم، وكذلك لتعزيز مكانة «بيتك» الرائدة عالميا.



حملات فريدة من نوعها



أكد طلال العربيد مواصلة سلسلة النجاحات في سوق البطاقات المصرفية، مع مواصلة تحديث وتطوير خدماته ومنتجاته ليعزز مكانته الرائدة، وذلك باستخدام أعلى معايير الجودة والابتكار والسهولة والأمان، منوها بالنجاح الكبير للحملات المختلفة للبطاقات، وآخرها حملة «بطاقتك بداية رحلتك» لحاملي بطاقات ماستركارد، إضافة الى حملة «فيكم بحر» التي أطلقها «بيتك» لحاملي بطاقات فيزا «بيتك» والتي تتيح فرصا فريدة للفوز بقوارب Sea Ray أو Fliteboard لعملاء «بيتك» مقابل عمليات شراء محلية وعالمية (متضمنة العمليات الشرائية التي تتم عن طريق الإنترنت بالعملة الأجنبية).



ريادة في التحول الرقمي



أشار العربيد الى أن «بيتك» أثبت جدارته في التحول الرقمي وتبني أحدث أساليب الدفع، لافتا الى ان خدمة «المحافظ الرقمية» عبر الموبايل والساعات الذكية توفر أحدث أساليب الدفع الرقمية الذكية بأعلى معايير الأمان المتطورة، بالتعاون مع «Garmin»، و«Fitbit»، و«Samsung»، حيث أصبح بإمكان حاملي بطاقات «بيتك» بكل أنواعها، الاستمتاع بتجارب دفع ذكية وسهلة بكل راحة وأمان بمجرد تمرير الجهاز أو الساعة الذكية على نقاط البيع المتوافقة مع تقنية «NFC» محليا وعالميا.

كما بين ان «بيتك» أطلق لأول مرة في الكويت خدمة إتاحة استخدام الساعات الذكية والموبايل لإنجاز المعاملات المصرفية من خلال أجهزة الصرف الآلي التابعة لفروع «بيتك» والفروع الذكية KFH GO.



برنامج مكافآت «بيتك»



تطرق العربيد الى برنامج مكافآت «بيتك» الذي أطلقه مؤخرا والذي شهد نموا سريعا بانضمام متاجر ومنافذ خدمة عديدة تمنح العملاء حاملي بطاقات «بيتك» تجربة تسوق فريدة من خلال كسب نقاط عند كل عملية شراء لدى مجموعة كبيرة من المحلات المشاركة بالبرنامج، بالإضافة الى العديد من المزايا والعروض.



وبين العربيد ان «مكافآت بيتك» المجاني يتيح للعملاء الحصول على 10 نقاط مقابل كل عملية شراء تبدأ من قيمة 1 دينار لدى المحلات المشاركة بالبرنامج داخل أو خارج الكويت من خلال بطاقات «بيتك» الائتمانية والدفع المسبق، ويمكن استبدال واستخدام هذه النقاط بالتسوق من مئات المتاجر ومنافذ الخدمة المشاركة في البرنامج والاستفادة من مجموعة صفقات حصرية متنوعة وعروض مميزة من خلال التسوق الإلكتروني.



ويمكن لعملاء «بيتك» الاستفادة من نقاط البرنامج من خلال تحميل تطبيق «مكافآت بيتك» على الهاتف النقال أو من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج.

ويستطيع العميل من خلال القنوات الرسمية للبرنامج معرفة رصيد نقاطه وكيفية استبدالها بالإضافة إلى كل ما يتعلق بالبرنامج.