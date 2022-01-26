أضاءت شركة Ooredoo للاتصالات، سماء عاصمة الكويت مساء يوم السبت الماضي، في الحدث الأكبر لتجمع السيارات الكلاسيكية القديمة والرياضية النادرة في الدولة، وذلك ضمن رعايتها للحدث الرائع «Street965» حرصا منها على احتواء ومشاركة أفراد المجتمع اهتماماتهم المختلفة ودعما منها للطاقات الشبابية المبدعة.



وقــد نظـــم الحـــدث بالتعاون مع Street965- وهي منصة على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع أشهر نوادي السيارات في الكويت-، كما كان التعاون مع محمد العامر-المؤثر الكويتي والناشط في مواقع التواصل الاجتماعي والمهتم بقطاع السيارات والمحركات.



وضم هذا التجمع مجموعة واسعة من السيارات الكلاسيكية والرياضية من صناعات عالمية، بما فيها السيارات البريطانية واليابانـيــة والأميركيــة والأوروبية، حيث طغت مشاعر الحنين إلى الماضي من خلال السيارات الكلاسيكية القديمة التي عرضت فكان لها حضورها الخاص ضمن جمهورها المحب.



كمـــا كـــان للسيارات الرياضـيـــة حضـورهـــا الاستثنائي الذي لفت انتباه عشاق عالم السيارات فازدادت أجواء الحماس والإثارة التي أمتعت الزوار المحبين للسيارات وأصوات المحركات الممتعة.



وتضــمــن الـحـــدث «Street965» أكثر من 150 سيارة و18 نادي سيارات. ومن ضمن النوادي المشاركة، نادي M-B وفريق Super Run ونادي بورشه الكويت ونادي كامارو الكويت وفريق وانيتات الكويت الكلاسيكية الذي قام بتكريم الرئيس التنفيذي لدى Ooredoo الكويت، عبدالعزيز يعقوب البابطين، لرعايته واستضافته لهم. كما شارك عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تهتم بقطاع السيارات.



وفي هذا السياق، قال مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي لدى «Ooredoo الكويت» مجبل الأيوب: «لم نتردد يوما باحتواء أبناء مجتمعنا ودعم مواهبهم الشبابية الملهمة، بل سنظل درع حماية لهم يصد عنهم كل ما قد يعيقهم عن تحقيق أحلامهم وإيصال صوتهم للعالم من خلال تسليط الضوء على اهتماماتهم وجعلها حديث العالم.

وبالفعل، لقد كان «Street965» حدثا تردد صداه في جميع أنحاء الكويت ونفتخر كوننا الشركة التي احتضنت الحدث والمشاركين ورحبت بجميع الزائرين».



وانطلاقا من اهتمامها بالعميل، أطلقت Ooredoo الكويت عروضا حصرية لمدة يوم واحد فقط منحت العملاء من خلالها العديد من المزايا الحصرية والمميزة ضمن أسعار تنافسية.



كما شهد الحدث مشاركة العديد من الشركات الكبرى في البلاد مثل بنك الكويت الوطني والذي قدم عروض حصرية للزوار وشركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين - معرض نيسان للسيارات، ومركز دكتور تيث لطب الأسنان وكافيه دوز وكيدزانيا التي أقامت مجموعة متنوعة من الفعاليات للأطفال، بالإضافة إلى حضور تطبيق موتورجي لبيع وشراء السيارات المستعملة في الكويت، فضلا عن المطاعم والكافيهات المحلية والعالمية ما أضفى المزيد من أجواء الحماس حيث تلذذ الزوار بنكهات ومأكولات شهية.



من جهته، قال المؤثر الكويتي والناشط في التواصل الاجتماعي والمهتم بقطاع السيارات والمحركات، محمد العامر: «كان لي شرف التعاون مع Ooredoo، الشركة الرائدة في قطاع الاتصالات في الكويت، إلى جانب «Street965» وهي المنصة الأكبر على مواقع التواصل الاجتماعي التي تجمع أشهر نوادي السيارات في الكويت لما يقارب الـ10 أعوام مع قاعدة عملاء ضخمة من محبي السيارات.

نعم حقق الحدث نجاحا استثنائيا وفاق توقعاتنا ونتطلع للمزيد من النجاحات الشبابية المميزة».