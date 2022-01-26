أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية، حيث يستمر البنك في إجراء السحوبات أسبوعيا بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي التاسع والأربعين، فقد توج 10 رابحين من عملاء البنك حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: أمينة دخيل ثاني شامان السعيدي، مشاري حسين راضي الحمدان، بدر محمد مصلح عبد الغفار قمحية، عمر عادل حسين جمعة، منار خليل سبتي جمعة سبتي، عايد مطلق سعد العازمي، غنام شنيان عبد الرحمن العتيبي، أحمد حسين عبد العزيز المشري، عبد العزيز سعود عبد الله العتيبي، عبد الله مطلق نفيخ العازمي.



ويمثل حساب السنبلة الخيار الأمثل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالإضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.