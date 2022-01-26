أدى ظهور جائحة «كورونا» في عام 2020 دون شك إلى تغيير أنماط حياة وسبل عيش العديد من أفراد المجتمع الكويتي، مما دفع قادة السوق إلى اتخاذ موقف تضامني ضد الفيروس المتفشي، وخلال أوقات عدم اليقين هذه، لم تظهر stc أي تردد في دعم مبادرات الحكومة المختلفة والمجتمع المحلي في طريق التعافي والصمود أمام التحديات.



فيما شكل طرح اللقاحات في بداية عام 2021 نقطة تحول في مواجهة الوباء الذي تسبب في تقييد الاقتصادات والمجتمعات في عام 2020.

ومن خلال القيام بدورها القيادي كرائد في قطاع الاتصالات الكويتي، عززت stc مبادراتها التي تركز على دعم المجتمع والتخفيف من التداعيات والتحديات التي طالت المجتمع الكويتي، فضلا عن خدماتها المبتكرة والحلول الرقمية المتاحة للعملاء عبر مختلف المنصات، فقد بنت stc سمعة طيبة في الالتزام باحتياجات المجتمع المحلي، لاسيما في أوقات الحاجة.

حيث شاركت stc بفاعلية في العديد من المبادرات في عام 2020 بقيادة الحكومة لتقليل تأثير الوباء على سكان الكويت، وأدارت في الوقت نفسه برامجها الفريدة للمسؤولية المجتمعية للشركات، والمتعلقة بالتثقيف والترفيه ونشر الوعي المجتمعي.



برنامج المسؤولية المجتمعية



في عام 2021، مع تخفيف القيود الحكومية، قامت stc بتوسيع نطاق برنامج المسؤولية المجتمعية للشركات الخاص بها للمساهمة الإيجابية في مختلف القضايا، بما في ذلك المجالات الرئيسية كالصحة والتعليم وريادة الأعمال والبيئة.



وبالنظر إلى العام الماضي، وفي إطار رغبتها في نشر تأثير إيجابي في المجتمع، نجحت stc في إطلاق وإدارة ورعاية والمشاركة في مختلف المبادرات التي تهدف إلى دعم وتمكين المجتمع الكويتي.



وقد تم تنفيذ هذه المبادرات بالتعاون مع مختلف الجهات من الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة ومقدمي الخدمات المتخصصين وصولا الى أفراد المجتمع بهدف تحقيق التنفيذ الفعال للمفاهيم التي تطرحها بما يتماشى مع استراتيجية stc للمسؤولية المجتمعية.



التوعية الصحية



في مجال التوعية الصحية، واصلت stc أنشطتها طوال عام 2021 بهدف دعم المجتمع خلال تلك الفترة الحرجة.

فخلال العام الماضي، وقعت شراكة استراتيجية مع تطبيق طبيبي، الذي يضم العديد من الأطباء في مختلف التخصصات من أجل نشر التوعية بشأن سبل الوقاية والعلاج من الامراض المختلفة.



وبالفعل، تمت الاستعانة والتعاون مع أطباء تطبيق طبيبي للمساهمة في حملات السرطان والامراض الاخرى للتحدث ونشر التوعية، وعرض أحدث ما وصل إليه العالم الطبي من خلال مجموعة كبيرة من الأطباء المتخصصين الذين يقدمون المشورة الطبية من أجل تعزيز نمط حياة صحي في المجتمع.



ونفذت stc مبادراتها السنوية بالإضافة إلى نشر الوعي بالقضايا الجديدة التي تؤثر على المجتمع. حيث شارك موظفو stc في اليوم العالمي للتبرع بالدم، وهي مبادرة عالمية تركز على التبرع بالدم لإنقاذ الأرواح، وتمت هذه المبادرة بالتعاون مع بنك الدم المركزي الكويتي.



وأطلقت الشركة أيضا حملة توعية عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها بالتعاون مع تطبيق طبيبي لتشجيع التبرع بالدم. ولاستكمال هذه المبادرة المجتمعية، زودت stc بنك الدم المركزي بمجموعة سخية من الإمدادات لمساعدتهم في أداء مهامهم.



تطبيق «طبيبي»



وعملت stc مع تطبيق طبيبي Tabeeby لنشر العديد من مقاطع الفيديو التوعوية كجزء من مبادرتها التي انطلقت تحت شعار «وعيك أمانك» في إطار حملتها المتواصلة «لأننا نهتم»، بهدف التوعية بمخاطر امراض السرطان، بالإضافة إلى ذلك قامت بتنظيم اختبار الفحص الذاتي في مقر الشركة في مجمع أولمبيا، وكذلك تنظيم عدد من أنشطة اللياقة البدنية.



كما تعاونت stc مع مستشفى عالية الدولي من خلال منشور اجتماعي تفاعلي لتقديم فحوصات مجانية لسرطان الثدي كخدمة مجانية تم الإعلان عنها على صفحة الانستغرام الخاصة بالشركة.

بالإضافة إلى ذلك، تلقى العملاء الذين يزورون الفروع الرئيسية لشركة stc في جميع أنحاء الكويت هدايا كجزء من حملة التوعية.



التوعية بسرطان الثدي



وفي سياق متصل، أطلقت stc أيضا حملات توعية بشأن سرطان الثدي، وحملات التوعية بسرطان البروستاتا «موفمبر»، وتتألف كل منها من فعاليات داخلية وخارجية لتعزيز أسلوب حياة صحي ومتوازن.

وتتماشى الحملتان مع إطار المسؤولية الاجتماعية للشركات في stc، لتزويد المجتمع الكويتي بمعلومات قيمة حول طرق تخفيف خطر الإصابة بالأمراض.



بالنظر إلى إجراءات السلامة التي نفذتها الحكومة الكويتية منذ بداية العام 2021، حرصت stc على عدم ادخار أي جهد في الالتزام بالإرشادات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة في فروعها ومقرها الرئيسي وفي جميع المبادرات التي شاركت فيها الشركة. ومن خلال العديد من برامج التوعية الخاصة



بـ Covid-19 التي بدأت في عام 2020.



ونظمت stc حملة تطعيم بالتعاون مع وزارة الصحة في المقر الرئيسي للشركة، فيما استكملت الحملة في مواقع التطعيم التابعة لوزارة الصحة، ونجحت stc بفخر في تطعيم حوالي 1000 من موظفي الشركة وعائلاتهم.



دعم مبادرات التعليم عن بعد



من جهة أخرى، رعت stc المبادرة الوطنية «تعليم الآمن» بالتعاون مع وزارات التربية والتعليم والصحة والداخلية والإعلام، وذلك لدعم إجراءاتها الفعالة للمحافظة على بيئة صحية وآمنة داخل المجتمع.

وتم إطلاق الحملة لضمان الالتزام الصارم بالبروتوكولات الصحية ومتطلبات التباعد الاجتماعي مع عودة الطلاب إلى المدرسة.



ودعما للحملة الوطنية، أطلقت stc حملة توعوية عبر ارسال الرسائل النصية القصيرة تحتوي على نصائح توعوية وتثقيفية مع الترويج لها ايضا على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.



كما قامت stc بعمل زيارات ميدانية إلى مدارس مختلفة في جميع أنحاء الكويت دعما للمبادرة، بما في ذلك مدارس للطلاب من أصحاب فروقات في التعلم كجزء من التعاون المستمر بين stc والجمعية الكويتية لاختلافات التعلم (KALD).



نشر الإيجابية



بعد ما خلفه الوباء من تحديات وعقبات، وجدت stc أنه من الضروري في عام 2021 نشر الإيجابية داخل المجتمع بأشكالها المختلفة.

ومن هذا المنطلق شاركت stc شعب الكويت احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية بإطلاق «إزهلها».

وتضمنت الحملة العديد من الفعاليات مثل برنامج البث الحصري الذي أذيع على مارينا FM، وبرنامج تلفزيوني إبداعي، وإعلانات على المستوى الوطني، وبرنامج خاص مع الجمعية الكويتية لفروقات التعلم (KALD)، بالإضافة إلى حملة داخلية للموظفين.

وقد سلطت الحملة الفريدة الضوء على مفاهيم أخرى، حيث ركزت على الأفراد الكويتيين الموهوبين الذين كرسوا وقتهم وجهدهم في سبيل نشر التأثير الإيجابي داخل المجتمع، فضلا عن الاعتراف بدور الخطوط الأمامية الشجاعة أثناء الوباء، وفيما بعد.



وتعاونت stc خلال شهر رمضان المبارك مع فريق تراحم التطوعي التابع للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، في مبادرة إنسانية ضمن حملتها # اليوم_تقدر#. وابرزت عددا من الحالات الإنسانية لأربعة افراد من المجتمع ممن عانوا من صعوبات.

كما قامت بتوزيع وجبات الإفطار على العاملين في القطاع الصحي ومركز الإسعاف في مستشفى العدان، وكذلك توزيع الهدايا على عناصر الخطوط الأمامية في وزارة الداخلية والعاملين في معرض الكويت الدولي، تقديرا لدعمهم المستمر.



وسعت stc حملة # اليوم_تقدر# من خلال سلسلة من المبادرات التوعوية بمشاركة عددا من المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين غطوا مواضيع نقاشية مختلفة. وكان الهدف من الاستمرار هو زيادة الوعي بأهمية العمل اليوم من أجل غد أفضل.



الرياضة والمجتمع الرياضي



لطالما كانت stc داعما للمجتمع الرياضي المحلي منذ فترة طويلة، وفي عام 2021 واصلت الشركة مشاركاتها ولعب دور في مختلف المبادرات لتمكين الرياضيين في الكويت.

في بداية العام، رعت stc بطولة الدوالثون الأولى في الكويت التي نظمها نادي الكويت للترياثلون. وشهد الحدث مشاركة قوية لأكثر من 100 رياضي يتنافسون في السباق المثير الذي أقيم على مضمار الكويت لرياضة المحركات.



بعد فترة وجيزة، دخلت stc في شراكة مع مورد الدراجات المحلي «إكستريم سبورتس» لرعاية ودعم سلسلة من الفعاليات المنظمة لعشاق الدراجات كجزء من مبادرة «Friday Ride».

من خلال دورها كشريك، ساعدت stc في ضمان سلامة راكبي الدراجات المشاركين المتنافسين في السباق عبر جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح، مع زيادة الوعي بأهمية الصحة البدنية والتحمل والتمارين الرياضية المنتظمة.



رعاية بطولات «اتحاد الكرة»



اعترافا بدورها البارز ودعمها القوي لمجتمع كرة القدم الكويتي، واصلت stc شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الكويتي لكرة القدم (KFA) وبطولاتها الكروية في موسم 2021-2022 للعام الثامن على التوالي.

وتضمنت الشراكة رعاية الدوري الكويتي الممتاز، ودوري الدرجة الأولى، وكأس السوبر، وكأسي الأمير وولي العهد.



دعم المسابقات الرياضية



انضمت stc إلى مسابقة اللياقة البدنية «Battle of the East» كراع رئيسي، حيث استضافت الشركة مجموعة متنوعة من الأنشطة والمسابقات في قرية stc، المنطقة التي تم تخصيصها على أرض الفعالية.



وتألفت الفعالية من العديد من الانشطة بما في ذلك مسابقات CrossFit وPowerlifting وCalisthenics، بالإضافة إلى سباق Saracen للبالغين والأطفال.

بالإضافة إلى رعايتها، شارك موظفو stc في سباق Saracen، وهو سباق 5 كيلومترات حواجز مصمم لاختبار القدرة على التحمل ودفع حدود المنافسين، وذلك انطلاقا من حرص الشركة على دعم روح العمل الجماعي والتنافس الشريف بما يعزز الإنتاجية بين افراد عائلة stc.



وبعد مهرجان اللياقة البدنية، رعت stc المنافسة الأكثر تحديا من نوعها في الكويت، سباق بي انسبايرد للحواجز BeInspired Obstacle Run 2021.

واجتذب السباق عشاق الركض من جميع أنحاء الكويت للمشاركة في مضمار الحواجز الصعب الذي تم تنظيمه في منتجع صحارى للجولف.



التنمية المستدامة والبيئة



تولي stc اهتماما كبيرا بالموضوعات البيئية، وتعي أهمية المحافظة على البيئة في تحقيق الاستدامة وتنمية المجتمع المحلي، ومن هذا المنطلق تحرص الشركة على دعم المبادرات ورعاية الحملات التي تهدف الى إبقاء بيئتنا صحية وخالية من التلوث.



بناء على التزامها بحماية البيئة وكجزء من مسؤوليتها الاجتماعية، وقعت stc اتفاقية للتعاون مع شركة إعادة التدوير المحلية أمنيه Omniya.

تهدف الاتفاقية إلى دعم المبادرات التي أطلقتها أمنية، مع نشر الوعي حول الحفاظ على البلاستيك وأهمية إعادة التدوير في تعزيز الحياة المستدامة.



وكجزء من الاتفاقية، أطلقت stc حملة توعية داخلية وخارجية عبر منصاتها الرقمية المختلفة. لضمان الانتشار الفعال للمعلومات القيمة، نشرت stc على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي العامة والموظفين لديها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأفراد.



تعزيز القيادة من خلال الخبرة



في إطار التركيز على تعليم وتمكين جيل الشباب، واصلت stc الترحيب بالطلاب المهتمين بالمشاركة في برامج التدريب الداخلي.

وهدف البرامج إلى تزويد الطلاب الطامحين والخريجين الجدد بخبرة عملية واقعية، مع تصميم كل برنامج لإضافة قيمة كبيرة تساعدهم في بناء حياتهم المهنية في المستقبل.



تم تنفيذ برامج التدريب الداخلي في stc بالتعاون مع الجامعات المحلية، حيث تمكن الدورة الطلاب تطبيق ما درسوه بشكل فعال، بالإضافة إلى دعم معرفتهم الشخصية طوال التجربة.



بالإضافة إلى برامج التدريب، جددت stc دعوتها المفتوحة للكوادر الكويتية الطموحين والمهتمين بالانضمام إلى فريق stc الموهوب واكتساب الخبرة في عالم الاتصالات والحلول الرقمية.

وكان الغرض من الدعوة هو جذب وتوظيف المواهب الكويتية من مختلف المجالات والخلفيات العملية، بدءا من الخريجين الجدد وحتى كبار المديرين التنفيذيين.