أعلنت شبكة OSN عن الانتهاء من تصوير إنتاجها الأصلي المرتقب «Yellow Bus» الذي من المقرر توافره على منصة OSN Streaming مباشرة بعد عرضه في قاعات السينما هذا العام. ويؤكد إنتاج هذا الفيلم على التزام OSN بتوفير محتوى ينسجم مع اهتمامات المشاهدين ويلبي تطلعاتهم، كما يؤكد حرصها على الاستثمار في المواهب والمحتوى المحلي بالإضافة إلى القصص التي لم يتم سردها من قبل.



فيلم «Yellow Bus» من إنتاجات OSN الأصلية يدور حول قصة طفلة تغفو في حافلة المدرسة دون أن ينتبه إليها أحد، فتنسى بداخلها لتفارق الحياة بسبب الحرارة المرتفعة. وتتحدى الأم «أناندا» سيلا من الأكاذيب والتضليل المتعمد حول ما حدث مع ابنتها، لكنها تحاول رغم كل المصاعب أن تصل إلى الحقيقة مهما كلف الأمر.



الفيلم من إخراج وتأليف ويندي بيدنارز، وإنتاج ناديا عليوات، وبطولة كندة علوش التي تلعب دور «ميرا» مديرة المدرسة، وتانيشثا شاترجي التي تلعب دور الأم أناندا، وآميت سيال في دور الأب جاجان، ويناقش الفيلم غريزة الأمومة وأشكال الظلم والتمييز والإهمال المؤسسي وهي مواضيع لها صدى ليس في منطقتنا فحسب، بل في العالم أجمع.



وبهذه المناسبة، قالت دارين الخطيب نائب رئيس أول للمحتوى العربي والإنتاجات الأصلية في OSN «ان قصة فيلم yellow Bus مؤثرة وواقعية. وقالت كندة علوش «عندما قرأت أول 10 صفحات من النص تيقنت أنني أريد أن أكون جزءا من هذا العمل لأنها قصة إنسانية قد تحدث في أي مكان في العالم. لم أقم بدور كشخصية ميرا من قبل، حيث انني كلما تعمقت أكثر في الدور فهمت أبعادها، فدور ميرا يتشابك مع شخصية أناندا، حيث إن كلتيهما تخوضان رحلة لاستكشاف جوانب متعددة للأمومة والفقدان في هذا الفيلم».