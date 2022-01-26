الحريم «ماكلين الجو» في الدراما والرجال مظلومينانتهيت من «نوح العين» و«نساء قلن لا» و«دحباش»

عبدالحميد الخطيب



أكد الفنان القدير محمد جابر أن الرجال مظلومون في الدراما في ظل البطولة النسائية التي تطغى على معظم المسلسلات، وقال: الحريم «ماكلين الجو»، وكثيرات منهن اصبحن منتجات، والمنتجة لا بد ان تضع اسمها في البداية، و«لازم المسلسل يكون كله لها».



وأضاف جابر في تصريح لـ«الأنباء»: لدينا الفنانتان القديرتان سعاد عبدالله وحياة الفهد تقومان بالانتاج ولهما الحق في أن يكون لهما الاولوية في وضع اسميهما في مقدمة أي عمل لأنهما رائدتان وتاريخ فني كبير، لكن أن تأتي فنانة «لسه طالعة» وتضع اسمها في البداية لأنها منتجة فهذا أمر «مش حلو»، فلا بد من احترام تاريخ الفنانين.



ولفت الفنان القدير الى انه دخل مجال الانتاج في السابق لكن ابتعد عنه لأنه وجده مجالا «متعبا»، نافيا أن يكون سبب ابتعاده تعرضه لخسائر مادية، وقال: «اللي يقول لك ان الانتاج ما يوكل عيش.. قول له انت چذاب»، فالانتاج فيه مكاسب جيدة جدا، لكنه يحتاج الى مجهود كبير، مؤكدا انه لا يتردد في الاعتذار عن أي دور لا يضيف له في مشواره المهني. وأوضح: أنا من الناس التي تبحث عن الدور وقيمته، ولست ممن ينظرون الى المادة والتواجد من اجل التواجد فقط، فإذا كان الدور لا يناسبني اعتذر عنه لأنني لا أكرر نفسي، مشددا على ان جميع مسلسلاته قريبة الى قلبه لأنه اختارها اختيارا واضحا، وهو راض عنها كلها.



وكان جابر قد أكد، في تصريحات سابقة له، ان اكثر مسلسل تراثي كان يتمنى ان يشارك فيه هو «درب الزلق»، وتحدث عن هذا الموضوع قائلا: الراحل عبدالحسين عبدالرضا، رحمه الله، ناداني لأكون معهم في «درب الزلق» بدور «المحامي» الذي جسده الراحل علي القطان (جسوم)، لكنني اعتذرت لأنني وقتها كنت اصور «مدينة الرياح»، ولم يكن هناك وقت لأجمع بين عملين، كاشفا ايضا عن انه شارك في مسرحية «الوحش بو رأسين» مجاملة، وقال: مع ضغوط المنتج والزملاء بالموافقة شاركت في هذه المسرحية مجاملة لهم، لكنني «تحسفت» لأن الدور الذي قدمته «مو دوري، ومو شايف نفسي فيه».



وفي الختام أشار الفنان القدير محمد جابر الى انه انتهى الفترة الماضية من تصوير دوره في ثلاثة مسلسلات هي «نوح العين» و«نساء قلن لا» و«دحباش»، وبصدد المشاركة في عمل جديد سيعلن عن تفاصيله الفترة المقبلة، ومسلسل «نوح العين» من تأليف محمد الصقر، إخراج مصطفى رشيد، إنتاج شركة «7 ستايل» لأولاد المنصور، ويشارك جابر في بطولته مع كل من: محمد المنصور، حسين المنصور، علي جمعة، هدى الخطيب، عبدالله ملك، مرام البلوشي، شهاب حاجية، أزهار الحلواجي، غرور، زمن عبدالله، أحمد بن حسين، وعدد آخر من الفنانين.



أما مسلسل «نساء قلن لا» فهو من فكرة د.فوزية الدريع، وإخراج خالد الفضلي، وإنتاج «مجموعة السلام الإعلامية»، وبطولة: محمد جابر، عبدالرحمن العقل، عبير الجندى، مرام البلوشي، أحلام حسن، خالد العجيرب، غدير السبتى، عبدالله المسلم وغيرهم، بينما مسلسل «دحباش» يأتي من إنتاج وتأليف مشاري حمود العميري، وإخراج حسين أبل، ويجسد شخصياته نخبة من نجوم الدراما، أبرزهم: جاسم النبهان، عبدالرحمن العقل، محمد جابر، عبدالإمام عبدالله، محمد الصيرفي، عبير الجندي، هيفاء حسين، عبدالله الخضر، ماجد مطرب، فتات سلطان، فاطمة الدمخي، زينب كرم، عبدالله هيثم، وآخرون.