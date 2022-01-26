ياسر العيلة



‏المذيع الكويتي الشاب بدر الخميس من الوجوه الإعلامية التي تحظى بقبول كبير عند مشاهدي تلفزيون الكويت، حيث سبق له تقديم فقرة فنية عن السينما على مدار ثلاثة مواسم من خلال برنامج «ليالي الكويت»، وحاليا يقدم برنامجا يوميا على قناة الكويت الرياضية. عن هذا البرنامج وسبب توقف فقرته الخاصة بالسينما، تحدث الخميس لـ «الأنباء» قائلا: البرنامج الرياضي بعنوان «هيلثي لايف» وهو يحتوي على فقرتين، الأولى أتحدث فيها حول موضوعات تخص الرياضة والصحة، والفقرة الثانية أقوم خلالها بعمل تمارين رياضية، وردود الأفعال حول البرنامج رائعة والحمد لله، سواء من الجمهور العادي أو من المسؤولين داخل التلفزيون وعلى رأسهم وكيل التلفزيون والمدراء، والبرنامج تسجيلي، يخاطب جميع أفراد الأسرة بمختلف أعمارهم، ويعرض بشكل يومي ومدته من 12 إلى 15 دقيقة، ‏وهو من إعدادي وتقديمي، وإخراج محمد العصيمي.



‏وعن مصدر حصوله على المعلومات الصحية والرياضية التي يذكرها في برنامجه، أوضح: أغلب المعلومات التي أذكرها تكون من «الكورسات» التي قمت بدراستها، مثل التقنية الرياضية واللياقة البدنية كوني حاصلا على شهادات علمية في مجال التدريب الشخصي من منظمة عالمية معتمدة هي منظمة أي (Issa).



ورداً على سؤال «هل يستعين بالسوشيال ميديا في برنامجه؟»، رد: أحيانا وبشكل بسيط، فمن الممكن أن أستوحي فكرة من شيء شاهدته في «السوشيال ميديا» كما حدث في فكرة أخذتها من أخصائي التغذية الشهير جدا «دايت ننجا».



وحول سبب توقفه عن تقديم فقرة السينما التي اشتهر بها في برنامج «ليالي الكويت» قال: ‏فقرة السينما توقفت لأنها اعتبرت من قبل القائمين في الوزارة أنها إعلان تجاري، وتم توقفها بعد أن قدمتها لمدة ثلاثة أعوام بداية من عام 2017. أما عن سبب عدم تقديمه برامج رياضية فنية مثل العديد من البرامج العالمية والعربية التي يقوم فيها مقدم البرنامج «الكوتش» بتقديم الرياضة مستعينا بعدد من النجوم، فقال: هذه كانت الفكرة التي كنت أنوي تقديمها في برنامج «ليالي الكويت»، لكن شعرت بأن الفكرة كانت بحاجة إلى مزيد من الوقت لتخرج بالصورة المناسبة، لأنني لم أكن متفرغا لها بنسبة 100%‎‎ في هذا الوقت، ومن الممكن أن أقدمها خلال الفترة المقبلة، على أن تكون البداية من خلال مقابلات مع أشخاص مشهورين مثل أخصائيي تغذية، ومن الممكن أن أستضيف فناناً في حلقة من كل أسبوع.