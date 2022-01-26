القاهرة - محمد صلاح



أكد الفنان محمد هنيدي أنه اضطر للاستعانة بأحد أصدقائه خبراء المجوهرات للاسترشاد بخبرته ومصطلحات مهنته في المجوهرات وطريقة وأسلوب عمله لبيع أنواع الأحجار الكريمة، وذلك حتى يتقمص شخصية المجوهراتي في فيلمه الجديد «الجواهرجي» الذي اقترب من الانتهاء منه، وضرب من خلاله الرقم القياسي في عدد ساعات التصوير اليومي، ويشارك في بطولة الفيلم: آسر ياسين وريم مصطفى ولبلبة وأحمد السعدني، والعمل قصة عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.



والمعروف أن هنيدي غاب طويلا عن السينما وفقد شعبيته في العديد من أعماله حتى عاد الى الصدارة في الموسم الماضي بفيلم «الإنس والنمس» وتجاوزت إيراداته حاجز الـ 60 مليون جنيه.