بدأ النجم الدنماركي كريستيان إريكسن عملية عودته الى الملاعب بعد تعافيه من السكتة القلبية التي تعرض خلال مشاركته مع بلاده في كأس أوروبا الصيف الماضي، وذلك من خلال خوض التمارين مع فريقه السابق أياكس أمستردام الهولندي، بحسب ما أعلن الأخير.



ويتمرن ابن الـ 29 عاما مع الفريق الرديف لأياكس الذي منح الدنماركي بدايته الاحترافية عام 2010، وخضع إريكسن لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب، وهو جهاز لمنع خطر الموت المفاجئ، لكن هذا الجهاز لا يسمح له بخوض كرة القدم على المستوى الاحترافي في الدوري الإيطالي، بخلاف بطولات أخرى، ما أدى به إلى الرحيل عن «النيراتزوري» باتفاق متبادل لفسخ العقد بالتراضي.



وعبر إريكسن عن سعادته، وقال: «أشعر بأني عدت إلى منزلي لأني تواجدت هنا لفترة طويلة، وأريد أن أكون في أفضل مستوياتي مجددا وفي أقرب وقت ممكن لكي أتمكن من إيجاد فريق جديد».