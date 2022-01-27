توفي الدولي الهولندي السابق ويم يانسن، وصيف بطل موندياليي 1974 و1978 مع بلاده، أمس عن 75 عاما، حسب ما أعلن نادي فينورد روتردام الذي لعب في صفوفه وأشرف على تدريبه أيضا.



ونعى فينورد رحيل من اعتبره «أيقونة» النادي إن كان كلاعب، مدرب، مدير فني أو مستشار، وفق أفاد في بيانه.



وبعدما كان ضمن التشكيلة الهولندية التي وصلت الى نهائي مونديال 1974 ثم مونديال 1978 حيث خسرت أمام ألمانيا الغربية (1-2) والأرجنتين (1-3) تواليا، انتقل يانسن عام 1982 الى التدريب والإشراف على فريق الشباب في فينورد، النادي الذي أحرز معه كلاعب لقب كأس الأندية الأوروبية البطلة وكأس الانتركونتيننتل عام 1970 وكأس الاتحاد الأوروبي عام 1974، إضافة الى أربعة ألقاب في الدوري المحلي ولقب في مسابقة الكأس.



وبعدما شغل منصب مساعد المدرب في الفريق، انتقل يانسن لتسلم مهام المدرب بين 1990 و1993 وقاده للفوز بالكأس المحلية مرتين.