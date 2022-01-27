عيّن واتفورد مدرب منتخب إنجلترا السابق روي هودجسون ليكون ثالث مدرب للفريق هذا الموسم بعد إقالة الإيطالي كلاوديو رانييري.



وصل هودجسون إلى ملعب «فيكاردج رود» بعد 24 ساعة فقط من إقالة رانييري بعد تراجع واتفورد إلى منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي عقب الخسارة القاسية أمام نوريتش سيتي 0-3 في عطلة نهاية الأسبوع المنصرم.



وقال بيان النادي «يسر واتفورد تأكيد تعيين روي هودجسون مدربا للنادي». وسيتولى ابن الـ 74 عاما تدريب سادس فريق في الدوري الممتاز، وتعد مهمته الأساسية ضمان عدم هبوط واتفورد من «البريمييرليغ».



وأشار البيان الى انه سينضم إلى مدرب منتخب «الأسود الثلاثة» السابق، «مساعده الموثوق به راي ليوينغتون الذي أشرف على واتفورد من 2002 حتى 2005 وحقق نتائج مبهرة».



غادر هودجسون كريستال بالاس في نهاية الموسم الماضي، حيث اعتقد الكثيرون أن خروجه سيكون بمنزلة نهاية لمسيرة تدريبية مميزة.